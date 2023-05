Dyson Zone, in Italia le cuffie Hi-Fi che purificano l’aria

Annunciate nel 2022 e attese entro la fine dello scorso anno, le avveniristiche cuffie Dyson Zone arrivano in Italia a partire dal 30 maggio.

Sono pronte per contrastare l’inquinamento acustico e atmosferico con musica Hi-Fi, cancellazione del rumore avanzata e per la prima volta in una cuffia anche un sofisticato sistema di filtrazione dell’aria in grado di catturare il 99% delle particelle inquinanti fino alla dimensione di 0,1 micron.

In breve gli ingegneri Dyson hanno miniaturizzato il sistema di aspirazione e filtrazione dell’aria finora impiegato in dimensioni ben più generose negli aspirapolvere e anche nei purificatori per la casa del marchio. Qui di seguito riportiamo le principali caratteristiche audio e di filtrazione aria di Dyson Zone.

Riproduzione audio e cancellazione attiva del rumore

Dyson Zone sono in grado di riprodurre le frequenze che vanno da 6 Hz a 21 kHz, andando quindi oltre quel che può rilevare l’orecchio umano, in modo da garantire che ogni nota o parola venga riprodotta fedelmente.

Viene impiegata la tecnologia beamforming a doppio microfono per catturare al meglio la voce dell’utente, mentre per l’ascolto, le chiamate e i momenti di pausa c’è la cancellazione attiva del rumore. Permette all’utente di isolarsi completamente dai rumori esterni quando viaggia, riduce i rumori ambientali fino a 38 dB, impiegando tre microfoni per cuffia che monitorano i suoni circostanti per 384.000 volte al secondo.

Il driver dell’altoparlante, l’elettronica, il sistema meccanico, i materiali e l’acustica sono stati progettati per ridurre al minimo la distorsione. L’uscita del driver è ulteriormente equalizzata da un’elaborazione intelligente del segnale 48.000 volte al secondo che, insieme alla cancellazione del rumore, secondo il costruttore neutralizza la distorsione armonica a livelli impercettibili sull’intera gamma di frequenze (0,08% @ 94dB @1kHz).

Purificano l’aria che respiri

I filtri elettrostatici di cui la cuffia è dotata sono in grado di catturare il 99% di particelle inquinanti fino a 0,1 micron, e poi ci sono i filtri ai carboni attivi K-Carbon che, arricchiti di potassio, sono in grado di catturare i gas acidi maggiormente associati all’inquinamento urbano.

L’efficacia dei sistemi di aspirazione e filtrazione Dyson è stata più volte certificata da società di analisi esterne per aspiratori e purificotori per la casa: la stessa tecnologia è stata completamente riprogettata e miniaturizzata per funzionare con la cuffia quando è agganciata alla sua visiera.

Autonomia

Per quanto riguarda l’autonomia Dyson Zone sono in grado di riprodurre musica per ben 50 ore consecutive. L’autonomia scende a 4 ore quando si ascolta musica con il sistema di purificazione attivato. Per la ricarica completa da zero, tramite connettore USB-C servono 3 ore.

Dyson Zone in Italia, prezzo e disponibilità

In Italia le cuffie Dyson Zone sono proposte nel negozio online del costruttore al prezzo di 899 euro in versione Blu, oppure al prezzo di 959 euro in versione Blu di Prussia – Rame.

