EcoFlow RAPID, powerbank MagSafe con localizzatore integrato

Vel’avevamo presentata a settembre dopo averla avvistata all’IFA di Berlino, e adesso è arrivata su Amazon: la powerbank EcoFlow RAPID, inizialmente proposta soltanto con 5.000 mAh, adesso si può acquistare anche con il doppio della capacità e una potenza di uscita via cavo capace di sostenere anche la ricarica di un MacBook.

Cos’hanno in comune i due modelli

Entrambe incorporano un sistema per la ricarica wireless compatibile MagSafe e con l’ultima tecnologia Qi2 che spinge la ricarica fino a 15 Watt, dimezzando quindi i tempi rispetto ai caricatori Qi1 (che viaggiano massimo a 7,5 Watt). Per darvi un esempio numerico, un iPhone 15 viene ricaricato dallo 0 al 50% in circa 44 minuti.

Questa funzionalità è supportata da un sistema BMS che monitora la temperatura del dispositivo in tempo reale (50 volte al secondo, precisa il produttore) per impedire il surriscaldamento del caricabatterie, preservando quindi le celle stipate al suo interno. Questo è reso possibile anche dal moderno sistema di raffreddamento interno progettato appositamente per ridurre il calore generato dalla ricarica senza fili.

Questo elevato livello di ingegnerizzazione fa sì anche che la batteria, se inutilizzata, riesca a mantenere un alto livello di carica: secondo la scheda tecnica, se resta ferma per circa un mese, alla riaccensione avrà comunque mantenuto il 95% di energia.

Rispetto alla gran parte delle powerbank attualmente in circolazione, EcoFlow RAPID offre anche un’app abbinata (è gratis per iPhone/iPad e Android) da cui è possibile personalizzare la modalità di ricarica, monitorare lo stato e, in caso di smarrimento, localizzare la batteria facendogli emettere un segnale acustico.

Le informazioni principali possono anche essere lette dallo schermo LED incorporato che, tra le altre cose, permette di personalizzare la schermata iniziale con il proprio nome o una grafica ad hoc.

Sul dorso è inoltre incassato un cavalletto che, quando estratto, offre un sostegno sufficientemente robusto per poter ricaricare il telefono e al contempo mantenerlo inclinato quando lo si poggia su un tavolo.

Per finire, la ricarica della batteria avviene collegando l’alimentatore alla presa USB-C che può assorbire fino a 30 Watt, sicché in circa 33 minuti di ricarica a questa potenza è possibile ripristinare il 70% di energia (per la versione da 5.000 mAh).

Differenze tra 5.000 e 10.000 mAh

Le due versioni differiscono non solo per la capacità, ma anche per la potenza di uscita del cavetto USB-C incorporato.

Nella versione da 5.000 mAh eroga infatti 30 Watt, perciò un iPhone 15 Pro Max può essere ricaricato al 50% in circa 30 minuti.

Il modello da 10.000 mAh eroga invece fino a 65 Watt, perciò può eventualmente ricaricare anche un MacBook.

Chiaramente poi le diverse capacità comportano anche uno spessore diverso: sebbene infatti entrambe le batterie misurano circa 11 x 7 centimetri, lo spessore della 5.000 mAh è di circa 1,5 centimetri (e pesa 180 grammi) mentre quella da 10.000 mAh è spessa 2,3 centimetri per un peso complessivo di 260 grammi.

Dove comprare

Come dicevamo EcoFlow RAPID è in vendita su Amazon: la più piccola da 5.000 mAh costa 69,99 € mentre quella con 10.000 mAh di capacità viene venduta per 89,99 €.

