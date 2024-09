IFA 2024, EcoFlow dà sempre energia in casa, van e outdoor

Pubblicità

Durante l’edizione in corso della fiera di Berlino, IFA 2024, EcoFlow – specializzata in soluzioni energetiche portatili e rinnovabili – ha svelato quattro nuove serie di power station portatili. Tra queste, spicca il sistema a batteria solare per la casa EcoFlow DELTA Pro 3, progettato per offrire un’indipendenza energetica completa.

Oltre a DELTA Pro 3, l’azienda ha presentato la serie EcoFlow RIVER 3, pensata per gli amanti delle avventure all’aperto, la power bank magnetica EcoFlow RAPID, rivoluzionaria per la ricarica in viaggio, e la serie EcoFlow DELTA 3, che si distingue per la sua velocità di ricarica leader nel settore.

Sistema a batteria solare EcoFlow DELTA Pro 3: verso l’indipendenza energetica

Installazione fai-da-te e flessibilità d’uso

Il sistema EcoFlow DELTA Pro 3 è una soluzione all’avanguardia per chi desidera raggiungere l’indipendenza energetica senza dipendere dalla rete elettrica tradizionale. Questo sistema è composto da pannelli solari, power station portatile DELTA Pro 3 e microinverter EcoFlow PowerStream.

Una delle caratteristiche distintive di questo sistema è la facilità di installazione fai-da-te, che elimina la necessità di ricorrere a installatori professionisti o elettricisti. L’utente deve semplicemente connettere il microinverter e DELTA Pro 3 ai pannelli solari, collegare il microinverter alla rete domestica e infine sincronizzarlo con DELTA Pro 3.

Questa flessibilità rende DELTA Pro 3 una soluzione versatile non solo per l’uso domestico, ma anche per applicazioni in uffici casalinghi, laboratori, attività all’aperto e progetti di vanlife. La capacità di adattarsi a diverse esigenze energetiche, combinata con la facilità d’uso, rende questo sistema un’opzione ideale per chi cerca una soluzione energetica robusta e indipendente.

Energia ininterrotta 24/7

EcoFlow DELTA Pro 3 è progettato per garantire una fornitura energetica costante, sfruttando tecnologie avanzate come la doppia ricarica e il DualPower. La tecnologia di doppia ricarica consente di combinare l’ingresso solare proveniente dal microinverter e da DELTA Pro 3, raggiungendo un ingresso solare totale di 3.400W. Questo permette di generare fino a 16kWh di energia solare al giorno, una quantità sufficiente a soddisfare le esigenze energetiche di una famiglia media.

La tecnologia DualPower, invece, consente un’uscita massima di 4.800W, sufficiente per alimentare quasi tutti gli elettrodomestici di casa, inclusi quelli ad alto consumo come condizionatori, stufe e pompe per pozzi. Inoltre, la capacità di base di DELTA Pro 3 può essere estesa da 4kWh a 12kWh se utilizzato come unità indipendente, e fino a 8kWh se integrato come sistema domestico a batteria solare. Questo consente, ad esempio, di alimentare un frigorifero per tre giorni con una singola unità, garantendo un’alimentazione continua anche in assenza di luce solare.

Gestione intelligente dell’energia e sicurezza avanzata

Il sistema DELTA Pro 3 offre una gestione energetica avanzata attraverso dispositivi di terzi e l’app EcoFlow. Utilizzando prese intelligenti, è possibile monitorare il consumo energetico di ogni apparecchiatura, tenere traccia dell’energia solare immagazzinata e calcolare i risparmi ottenuti. Inoltre, il sistema è compatibile con dispositivi come Shelly 3EM, Shelly Pro 3EM e Tibber Pulse, che permettono una distribuzione automatica e ottimizzata dell’energia.

In termini di sicurezza, DELTA Pro 3 si distingue per l’uso di celle LFP di classe automobilistica e per essere il primo pacco batteria del settore con grado di protezione IP65. Questo garantisce una resistenza elevata contro urti, acqua, polvere e incendi, rendendolo un sistema sicuro per l’uso domestico.

La tecnologia CTC (Cell-To-Chassis) e il sistema di gestione della batteria (BMS) assicurano un monitoraggio continuo e una protezione totale del sistema. Inoltre, grazie alla tecnologia EcoFlow X-Quiet, il livello di rumorosità è ridotto a soli 30 dB, rendendolo un sistema discreto e non invasivo per l’ambiente domestico.

Serie EcoFlow RIVER 3: potenza compatta per le avventure outdoor

Efficienza e innovazione tecnologica

La serie EcoFlow RIVER 3 è progettata per gli appassionati di outdoor che necessitano di una fonte di energia portatile ma potente. La serie include quattro modelli: RIVER 3, RIVER 3 Plus, RIVER 3 Max e RIVER 3 Max Plus, con capacità energetiche che variano dai 245Wh agli 858Wh. Una delle principali innovazioni di questa serie è la riduzione delle dimensioni del 33% rispetto alla media del settore, mantenendo un’uscita massima di 600W. Questo rende le power station RIVER 3 le più compatte e potenti nella loro categoria.

La serie RIVER 3 sfrutta la tecnologia EcoFlow X-GaNPower, che utilizza materiali semiconduttori con nitruro di gallio (GaN) per migliorare l’efficienza energetica. Ciò permette di raddoppiare l’autonomia per le apparecchiature che richiedono meno di 100W, rendendola ideale per alimentare dispositivi elettronici durante campeggi, escursioni o altre attività all’aperto.

Versatilità e adattabilità

La versatilità della serie RIVER 3 la rende adatta a una vasta gamma di utilizzi. Ogni modello è dotato di porte multiple per la ricarica e l’alimentazione, incluse prese CA, porte USB-A, USB-C e una presa DC per accendisigari. Questo significa che è possibile caricare contemporaneamente smartphone, laptop, droni, luci e altri dispositivi essenziali durante un’avventura outdoor.

Inoltre, la serie RIVER 3 è compatibile con pannelli solari portatili EcoFlow, permettendo una ricarica rapida e continua anche in ambienti isolati, lontani dalla rete elettrica. Soni indicati per chi pratica campeggio prolungato o per coloro che vivono in modalità vanlife, garantendo un accesso costante e affidabile all’energia.

EcoFlow RAPID: una nuova era per la ricarica in movimento

Innovazione nella ricarica magnetica

EcoFlow RAPID introduce una rivoluzione nel campo delle power bank magnetiche, progettate per offrire un’esperienza di ricarica rapida e senza fili. Disponibile in due varianti da 5.000mAh e 10.000mAh, RAPID utilizza la tecnologia di ricarica wireless certificata Qi2, che è il doppio più veloce rispetto alla versione precedente Qi1. Questa innovazione consente di caricare un iPhone 15 dal 0 al 50% in soli 44 minuti, offrendo una soluzione rapida ed efficiente per chi è sempre in movimento.

Compatibilità e prestazioni potenziate

Oltre alla ricarica wireless, RAPID è dotato di un cavo integrato USB-C che offre un’uscita massima di 65W, permettendo di caricare un iPhone 15 Pro Max dallo 0 al 50% in appena 30 minuti. Questa versatilità rende RAPID compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi MacBook, iPad, Kindle e smartband, offrendo una soluzione universale per la ricarica portatile.

L’aspetto magnetico di RAPID non solo facilita l’uso con i dispositivi compatibili, ma garantisce anche una connessione stabile durante la ricarica, riducendo il rischio di interruzioni accidentali. Inoltre, la compattezza e la leggerezza di RAPID lo rendono facile da trasportare, sia in una borsa che in una tasca, confermano la sua utilità per chi è sempre in viaggio.

Serie EcoFlow DELTA 3: la ricarica più veloce per ogni situazione

Certificazione di ricarica rapida e sicura

La serie EcoFlow DELTA 3 rappresenta un altro passo avanti nella tecnologia delle power station portatili, con un focus particolare sulla velocità di ricarica. Questa serie comprende i modelli DELTA 3 e DELTA 3 Plus, entrambi dotati della tecnologia EcoFlow X-Stream.

DELTA 3 è la prima power station al mondo a ottenere la certificazione di ricarica rapida e sicura a 5 stelle da parte di SGS, grazie alla sua capacità di ricaricare 1.024Wh dallo 0 al 100% in soli 56 minuti. Questo risultato non solo dimostra la velocità eccezionale del dispositivo, ma anche la sua affidabilità e sicurezza.

Flessibilità d’uso in vari contesti

DELTA 3 Plus si distingue per la sua flessibilità, offrendo cinque metodi di ricarica, tra cui CA, solare, generatore, ricarica da auto e multicarica (CA + solare). Con un’uscita massima di 1.800W e un design compatto, DELTA 3 Plus è adatta a una vasta gamma di applicazioni, che vanno dall’uso domestico al campeggio, fino a situazioni di emergenza. La sua capacità di adattarsi a diverse fonti di ricarica la rende una scelta versatile per chi necessita di un’energia affidabile in qualsiasi situazione.

Disponibilità e Prezzi

EcoFlow DELTA Pro 3 sarà disponibile nei paesi dell’Unione Europea a partire dal 6 settembre 2023, con un prezzo di partenza di €3.299. In Italia è già disponibile su Amazon e sul sito EcoFlow.

Le serie EcoFlow RIVER 3, RAPID e DELTA 3 saranno lanciate nel quarto trimestre del 2024, e i relativi prezzi saranno annunciati in prossimità delle rispettive date di lancio. Maggiori informazioni sullo store EcoFlow su Amazon e sul sito dell’azienda.

Tutti gli articoli sulle novità IFA 2024 sono nella sezione dedicata di macitynet.