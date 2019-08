Ecovacs Deebot 605, aspirapolvere automatico con lavapavimenti in offerta a 179,98 euro

L’aspirapolvere robot Deebot 605 di Ecovacs – uno dei marchi primari nel settore degli elettrodomestici Smart – con funzione lavapavimenti incorporata è in offerta con un codice a soli 179,98 euro spedizione compresa.

Dotato di morbidi cuscinetti, sensori anticollisione e anticaduta, aggira gli ostacoli, evita i mobili e rileva i gradini senza cadere. Inoltre ha una lunga autonomia e torna da solo alla base di carica.

Grazie alle spazzole per la pulizia dei bordi e alla spazzola principale a V questo Deebot spazza, solleva e aspira in un solo passaggio, risultando particolarmente funzionale sia su tappeti che su pavimenti a superfici dure. Ha una modalità Max che permette di raddoppiare la potenza di aspirazione per poter pulire adeguatamente superfici particolarmente sporche rimuovendo anche i peli di animali più insidiosi.

Uno dei talenti del Deebot 605 è il lavaggio dei pavimenti. Basta rimuovere il contenitore della polvere e inserire il serbatoio d’acqua: a questo punto il robot entra in automatico in modalità asciugatura e segue un percorso di pulizia sistematico. Il panno in microfibra si inumidisce solo quando il robot è in movimento, quando poi si ferma o torna alla base di carica il flusso d’acqua si interrompe in automatico.

Il robot si controlla anche tramite l’app ECOVACS Home permettendo così di accendere, spegnere, programmare e persino individuare le aree da pulire tramite lo smartphone. Tra le altre caratteristiche segnaliamo la presenza di un filtro anti-particolato che permette di ridurre i trigger trasportati dall’aria e responsabili delle allergie. Il sistema di filtraggio è composto da tre elementi: un filtro a maglie metalliche che raccoglie la sporcizia più grossolana, un filtro in spugna e, per l’appunto, un classico filtro anti-particolato.

Se siete interessati all’acquisto, anziché 230 euro lo potete acquistare a 179,98 euro inserendo il codice ROBOT179 nel carrello. La spedizione è compresa nel prezzo.