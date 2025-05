Ecovacs Deebot T80 Omni è un concentrato di tecnologie per pulire i pavimenti

Ecovacs è ormai uno dei marchi di riferimento quando si tratta di pulizie domestiche: l’azienda introduce Deebot T80 OMNI, un robot per la pulizia dei pavimenti che integra la tecnologia Ozmo Roller, un sistema che, grazie a una pressione costante e a un meccanismo di autolavaggio istantaneo, mantiene il panno sempre pulito.

Il robot integra anche un raschietto che rimuove sporco e residui dal rullo mentre gli ugelli spruzzano acqua detergente. Questa soluzione, già apparsa nei modelli precedenti, è stata qui ulteriormente potenziata per assicurare una manutenzione automatica fino a 150 giorni senza interventi manuali sulla vaschetta di raccolta.

DEEBOT T80 OMNI integra anche il sistema ZeroTangle 3.0, certificato TÜV Anti‑Tangle con la spazzola laterale ARClean che ha un unico braccio curvo con setole doppie per ridurre significativamente l’accumulo di capelli.

In aggiunta la spazzola centrale anti‑aggrovigliamento lavora in combinazione con un’aspirazione da 18.000 Pa che cattura detriti e polveri su ogni tipo di superficie. A supporto delle attività di aspirazione e lavaggio, il robot utilizza un motore capace di aspirare con una potenza di 3.700 Pa e di far ruotare il rullo a 200 giri al minuto.

Per la gestione dei tappeti, il DEEBOT T80 OMNI dispone della modalità “Carpets First”, che riconosce automaticamente la presenza di moquette, solleva il panno di lavaggio di 10 mm per evitare l’impronta di sporco e concentra l’aspirazione sulle fibre, prima di svolgere eventuali passaggi di lavaggio.

Sul fronte della navigazione, il robot si affida al sistema AIVI 3D 3.0 Omni-Approach, che abbina sensori avanzati e intelligenza artificiale per rilevare ostacoli in tempo reale e pianificare percorsi efficienti anche in corridoi stretti e attorno a mobili. Il profilo sottile di 98 mm permette al DEEBOT di passare sotto gran parte degli arredi, mentre la capacità di superare dislivelli fino a 20 mm lo rende adatto a case con soglie o tappeti rialzati.

A completare il corredo di caratteristiche tecniche la nuova stazione OMNI, compatta e di dimensioni ridotte, che incorpora un sistema di asciugatura ad aria calda a 45 °C.

Il DEEBOT T80 OMNI è disponibile a un prezzo di lancio di 899 €, in offerta fino al 30 aprile (rispetto al prezzo standard di 1.099 €) nello store Amazon di ECOVACS.

Sto caricando altre schede...