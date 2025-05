Realme 14 ridefiniscono autonomia e resistenza negli Android di fascia media

A partire da 269,99 euro i due terminali della serie realme 14 offrono livelli di autonomia e robustezza mai visti negli Android di fascia media. Il costruttore definisce titanica la batteria da 6.000 mAh: si tratta di un modello ad alta densità energetica (782Wh/L) resistente anche dopo 1.400 cicli di ricarica.

Grazie a questa scorta di energia i Realme 14 sono in grado di offrire 10 ore di gioco fino, 17,5 ore nella riproduzione video YouTube, 22,6 ore di videochiamate Zoom e fino 91 ore di riproduzione audio con Spotify.

Tutto è visualizzato sullo schermo AMOLED da 6,67” con risoluzione Full HD+ da 1.080 x 2.400 pixel con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e luminosità tipica di 600 nit, massima di 2.000 nit. Il rapporto di contrasto è di 6 milioni a uno, mentre la risposta rapida al tocco è assicurata dal campionamento a 180 Hz che arriva fino a 1.500 Hz.

Grazie al processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 Realme 14 5G raggiunge il punteggio di 810.000 nel benchmark AnTuTu, per giocare fino a 90 frame al secondo con Call of Duty Mobile e PUBG. Invece Realme 14T funziona con il processore MediaTek Dimensity 6300 Energy 5G per una esperienza d’uso fluida.

Per giocare e lavorare a lungo mantenendo le prestazioni ottimali, evitando surriscaldamenti, anche mentre si utilizza il terminale in ricarica, entrambi i modelli integrano un sistema di raffreddamento VC a camera di vapore da 6.050 mm quadrati con grafite. Il costruttore dichiara un’area di raffreddamento superiore del 169% e la riduzione di 20 gradi nella temperatura del processore.

Sono terminali robusti e resistenti, progettati per seguire l’utente ovunque, per funzionare anche in ambienti e condizioni estreme. Lo dimostrano le varie certificazioni: IP69 contro polvere e acqua ad alta temperatura e pressione, IP68 per la resistenza all’immersione continua in acqua infine IP66 per la protezione contro l’acqua ad alta pressione.

Tutto ciò significa che i terminali resistono fino a 2,5 metri di profondità per 30 minuti e che non ci sono problemi per vapore e schizzi nella doccia o in piscina e nemmeno per un caffè rovesciato.

Per foto e video c’è la fotocamera da 50 MP con stabilizzazione ottica in grado di catturare immagini di qualità anche in movimento grazie alla modalità AI Snap. La registrazione video arriva fino alla risoluzione 4K a 30 fps. Nella parte frontale la fotocamera selfie è da 16 MP con registrazione video 1080p a 30 fps.

Serie Realme 14, prezzi e dispnibilità

Il realme 14 5G sarà disponibile a 379,99 euro per la variante 12+256 GB con offerta lancio a €329,99 valida fino al 31 maggio. L’offerta si applica alle colorazioni Storm Titanium e Mecha Silver disponibili presso le principali catene di elettronica.

Il realme 14T sarà disponibile a €299,99 nella unica versione da 8+256 GB con offerta lancio da 269,99 euro valida fino al 31 maggio. L’offerta si applica alle colorazioni Obsidian Black e Lightning Purple disponibili presso le catene di elettronica.

Realme 14T è disponibile anche da questa pagina di Amazon proposto con uno sconto del 17% a 249,99 euro, invece di 299,99 euro.

