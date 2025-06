Apple Music anima lo schermo di blocco e anche Spotify potrà farlo

iPhone non sarà più solo un lettore musicale, ma anche una piccola galleria d’arte da portare in tasca. Con iOS 26, Apple trasformerà la schermata di blocco in uno spazio visivo dedicato alla musica, con illustrazioni animate, testi tradotti in tempo reale e copertine che si muovono a tutto schermo. Una novità pensata per chi ascolta con Apple Music, ma aperta – sorprendentemente – anche alle app rivali come Spotify.

L’annuncio è arrivato durante la WWDC25, la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori, insieme a tutte le altre novità del nuovo sistema operativo per iPhone.

Testi tradotti e schermate animate: cosa cambia con iOS 26

La prima novità riguarda i testi dei brani: con iOS 26, Apple Music potrà tradurli in tempo reale, direttamente nell’app, durante la riproduzione. Una funzione utile non solo per chi ama capire il significato delle canzoni straniere, ma anche per scoprire nuove lingue attraverso la musica.

Ma la parte più scenografica è quella che riguarda la schermata di blocco. Apple ha introdotto effetti visivi a tutto schermo che si attivano durante l’ascolto: animazioni legate all’album, illustrazioni dinamiche e grafiche che accompagnano la riproduzione, rendendo l’iPhone quasi un display da esposizione.

Non solo Apple Music: ecco come ci entra anche Spotify

Una delle sorprese più interessanti è che queste nuove animazioni non sono esclusive di Apple Music. Cupertino ha deciso di offrire agli sviluppatori una nuova API chiamata MPMediaItemAnimatedArtwork. Questo significa che app come Spotify, Tidal o qualsiasi altra piattaforma musicale potranno integrare effetti visivi nella schermata di blocco, esattamente come Apple Music.

In pratica, ogni app potrà usare la lock screen dell’iPhone per mostrare copertine animate, artwork personalizzati o altre grafiche legate al brano in riproduzione. Una scelta inedita per Apple, che negli ultimi anni ha spesso mantenuto per sé le funzioni più scenografiche.

La nuova API è già disponibile per gli sviluppatori, ma per vederla in azione nelle app bisognerà attendere il rilascio pubblico di iOS 26.

Quando arriva e chi potrà provarla

Al momento iOS 26 è disponibile in versione beta solo per gli sviluppatori. La beta pubblica è attesa per luglio, tramite il programma Apple Beta Software su beta.apple.com.

Il rilascio definitivo avverrà in autunno, come aggiornamento gratuito per tutti gli iPhone compatibili – qui l’elenco completo dei modelli supportati.

Nel frattempo, chi usa Apple Music potrà iniziare a testare gli effetti visivi nella beta, mentre gli utenti di Spotify dovranno aspettare che l’app venga aggiornata per supportare la nuova API.

Tutte le novità di iOS 26

Le nuove funzioni musicali sono solo una piccola parte delle tante novità presentate da Apple con iOS 26. Dalla nuova interfaccia “Solarium” alle funzioni di Apple Intelligence, fino alle novità per Mappe, CarPlay, Telefono, Wallet e altro ancora, qui trovate il riepilogo completo.