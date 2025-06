Tutto iOS 26, dall’interfaccia Liquid Glass alle nuove app cambia tutto

Se si vuole avere uno sguardo complessivo su come cambia l’interfaccia del sistema operativo Apple — anzi, dei sistemi operativi Apple — è a iOS 26 che si deve guardare. Non a caso, proprio a iOS 26 è stata dedicata una parte importante della presentazione, ed è qui che sono stati mostrati gli elementi più innovativi.

Impossibile descrivere tutto quello che è stato messo in luce, ma le novità si notano subito sulla schermata Home e sul blocco schermo, che diventano più personali e dinamici: il tempo si adatta automaticamente all’immagine, gli sfondi reagiscono al movimento del dispositivo con un effetto 3D, e le icone possono assumere un aspetto trasparente minimale, quasi senza colore.

iOS 26 introduce un comportamento più reattivo per le barre di navigazione: quando si scorre verso il basso, le tab bar si comprimono per lasciare spazio al contenuto, ma restano sempre accessibili. Appena si scorre di nuovo verso l’alto, le tab bar si espandono in modo naturale per tornare al loro posto.

È una soluzione visiva che migliora la leggibilità ed espande lo spazio disponibile, senza sacrificare la struttura dell’interfaccia. Questo approccio è pensato per accompagnare il gesto dell’utente, senza distrarlo né costringerlo a rinunciare ai controlli principali.

Ma in iOS 26 ci sono anche altre novità nelle applicazioni.

L’app Telefono diventa intelligente

Con iOS 26, Apple aggiorna una delle app più radicate nell’esperienza iPhone: l’app Telefono cambia volto e aggiunge funzioni pensate per gestire meglio le chiamate, senza interrompere ciò che si sta facendo.

La nuova interfaccia unificata combina Preferiti, Recenti e Segreteria in un’unica vista, rendendo più semplice navigare la cronologia e accedere rapidamente ai contatti principali.

Tra le novità più utili c’è Call Screening, che si basa sulla tecnologia di Live Voicemail: quando arriva una chiamata da un numero sconosciuto, iPhone raccoglie informazioni dal chiamante e mostra un’anteprima del messaggio. Così l’utente può decidere se rispondere o ignorare, evitando interruzioni inutili.

Per chi è in attesa con il servizio clienti, entra in gioco Hold Assist: l’iPhone resta in ascolto e avvisa automaticamente quando un operatore è disponibile, evitando di dover ascoltare musiche d’attesa per minuti interi.

Messaggi con filtri, sfondi e sondaggi intelligenti

iOS 26 potenzia anche l’app Messaggi, offrendo agli utenti più strumenti per gestire le conversazioni e per esprimersi in modo creativo.

Arriva innanzitutto una nuova funzione di filtraggio per i mittenti sconosciuti: i messaggi provenienti da numeri non presenti in rubrica vengono isolati in una cartella dedicata e restano silenziati finché non vengono accettati, ignorati o marcati come noti.

Le conversazioni diventano anche più personalizzabili: gli utenti possono creare sfondi unici con Image Playground e inserire sondaggi direttamente nei messaggi. Con Apple Intelligence, l’app può persino suggerire un sondaggio quando capisce che potrebbe essere utile nel contesto della chat.

Nei gruppi arrivano nuove funzioni attese da tempo, come gli indicatori di digitazione per ogni partecipante e la possibilità di inviare, ricevere e richiedere denaro via Apple Cash, tutto senza uscire dalla conversazione.

CarPlay si rinnova

Con iOS 26, Apple aggiorna CarPlay con un’interfaccia più curata e funzionale, pensata per semplificare l’uso dell’iPhone in auto senza distrazioni. L’esperienza visiva migliora grazie a un nuovo layout compatto per le chiamate in arrivo, che permette di vedere chi sta chiamando senza oscurare indicazioni stradali o altre informazioni utili.

Messaggi guadagna due funzioni già note su iPhone: i Tapback, per rispondere rapidamente con una reazione, e le conversazioni fissate, sempre in primo piano nell’elenco.

iOS 26 introduce anche il supporto a widget e Live Activities, così è possibile controllare aggiornamenti in tempo reale — come l’arrivo di un ordine o lo stato del meteo — restando concentrati sulla guida.

Tutte queste novità sono presenti anche in CarPlay Ultra, la versione più integrata del sistema, pensata per auto compatibili di nuova generazione. Qui l’esperienza unisce il meglio di iPhone e del veicolo, con un’interfaccia coerente su tutti gli schermi e controlli dedicati per funzioni come clima, musica e navigazione, perfettamente coordinati con il resto del sistema.

Apple Intelligence su iPhone la traduzione ovunque

Con iOS 26, Apple porta su iPhone le prime applicazioni pratiche di Apple Intelligence, pensate per aiutare chi usa lo smartphone a comunicare meglio, agire più in fretta e ottenere risposte direttamente da ciò che ha davanti agli occhi.

Una delle novità più immediate è Live Translation, integrata in Messaggi, FaceTime e Telefono: iPhone è in grado di tradurre testo e audio in tempo reale, direttamente sul dispositivo, senza app esterne né invio di dati a server remoti. Le conversazioni restano private e comprensibili anche tra lingue diverse.

Grazie all’intelligenza visiva, iPhone riconosce ciò che si sta guardando sullo schermo e suggerisce azioni pertinenti: si può chiedere a ChatGPT di spiegare un contenuto, oppure cercare oggetti simili su Google, Etsy e altre app supportate. Se l’utente sta leggendo un evento, iOS propone di aggiungerlo al calendario compilando automaticamente data, orario e luogo.

Apple punta anche sull’espressione personale con Genmoji e Image Playground: è possibile mescolare emoji, descrizioni e preferenze visive per generare immagini e personaggi unici, pronti per essere condivisi.

Le scorciatoie diventano più intelligenti: con le nuove “azioni intelligenti”, iPhone è in grado di suggerire flussi automatici in base al contesto, come scrivere un testo o creare un’immagine. Writing Tools e Image Playground sono ora integrati direttamente tra le azioni suggerite.

Tra le funzioni più utili per chi acquista online, iOS 26 può riconoscere e riassumere automaticamente le email di conferma ordine, anche se non provengono da Apple Pay. I dettagli vengono centralizzati in un’unica vista, con notifiche sui progressi della spedizione.

Infine, Apple apre agli sviluppatori il nuovo framework Foundation Models, che consente di accedere direttamente al modello AI on-device. Le app possono così sfruttare le capacità di Apple Intelligence senza costi aggiuntivi, anche offline, sempre con un’attenzione prioritaria alla privacy.

Apple aggiorna Musica, Mappe, Wallet e molto altro in iOS 26

iOS 26 non si limita a rivoluzionare l’interfaccia e introdurre Apple Intelligence: porta miglioramenti puntuali anche in app e funzioni di uso quotidiano, dalla musica ai viaggi, dai giochi alla privacy. Ecco le principali novità.

Apple Music: arrivano Lyrics Translation per capire i testi delle canzoni in altre lingue, Lyrics Pronunciation per imparare a cantarli correttamente e AutoMix, una nuova funzione che mescola i brani come un DJ grazie a transizioni intelligenti.

arrivano Lyrics Translation per capire i testi delle canzoni in altre lingue, Lyrics Pronunciation per imparare a cantarli correttamente e AutoMix, una nuova funzione che mescola i brani come un DJ grazie a transizioni intelligenti. Apple Maps: la nuova sezione Visited Places permette di rivedere i luoghi visitati, come ristoranti o negozi, con rilevamento automatico e protezione crittografata. Inoltre, iPhone riconosce le abitudini quotidiane e propone percorsi preferiti aggiornati in tempo reale.

la nuova sezione Visited Places permette di rivedere i luoghi visitati, come ristoranti o negozi, con rilevamento automatico e protezione crittografata. Inoltre, iPhone riconosce le abitudini quotidiane e propone percorsi preferiti aggiornati in tempo reale. Apple Wallet: i biglietti aerei ora mostrano Live Activities con aggiornamenti in tempo reale sul volo e collegamenti rapidi a Mappe e Dov’è. Apple Pay permette di scegliere pagamenti a rate o con premi, direttamente in negozio.

Apple Games: una nuova app raccoglie i giochi dell’utente, segnala eventi e aggiornamenti e integra Apple Arcade. È pensata per semplificare l’accesso e rendere il gioco più sociale e continuativo.

una nuova app raccoglie i giochi dell’utente, segnala eventi e aggiornamenti e integra Apple Arcade. È pensata per semplificare l’accesso e rendere il gioco più sociale e continuativo. AirPods: i nuovi modelli supportano registrazione audio di qualità da studio e, con camera remote, permettono di scattare foto o registrare video tenendo premuto il gambo. Le chiamate sono più chiare grazie al miglioramento dell’isolamento vocale.

i nuovi modelli supportano registrazione audio di qualità da studio e, con camera remote, permettono di scattare foto o registrare video tenendo premuto il gambo. Le chiamate sono più chiare grazie al miglioramento dell’isolamento vocale. Account Bambino: la gestione dei minori diventa più semplice, con controlli parentali più granulari, avvisi sui contenuti sensibili in FaceTime e Shared Album, e la possibilità per i genitori di approvare download fuori fascia età.

la gestione dei minori diventa più semplice, con controlli parentali più granulari, avvisi sui contenuti sensibili in FaceTime e Shared Album, e la possibilità per i genitori di approvare download fuori fascia età. Safari: la protezione avanzata contro il fingerprinting si estende a tutta la navigazione, attiva di default per garantire maggiore privacy.

la protezione avanzata contro il fingerprinting si estende a tutta la navigazione, attiva di default per garantire maggiore privacy. Accessibilità: debutta Accessibility Reader per una lettura personalizzata a livello di sistema, e Braille Access per dispositivi con display braille. Aggiornamenti anche per Ascolto dal vivo, Suoni di sottofondo, Voce personale e altri strumenti.

Per tutte le novità su iOS 26 fate riferimento a questa sezione del nostro sito web. Tutto quel che è stato annunciato alla WWDC25 invece lo trovate dettagliato, articolo dopo articolo, in questa pagina di Macitynet.