Avviatore SYPOM da 6000A in sconto a 59,98€, avvia auto e ricarica il notebook

Il booster per auto SYPOM da 6000A è attualmente in sconto in offerta del giorno su Amazon a 59,98€ invece di 99,99€. Si tratta di un avviatore d’emergenza portatile con potenza elevata, pensato per motori a benzina fino a 12 litri e diesel fino a 10 litri.

Questo modello offre una corrente di picco di 6000A, sufficiente per riavviare SUV, furgoni, camion e persino barche. La batteria interna è da 27000 mAh e supporta anche la ricarica di dispositivi via USB-C (fino a 65W), trasformando l’unità in un power bank ad alta capacità per notebook, tablet e smartphone. È presente anche una porta USB-A da 18W per cariche rapide.

La robusta struttura con guscio antiurto e la classificazione IP65 per la resistenza a polvere e schizzi d’acqua lo rendono adatto a utilizzi in ambienti esterni o durante emergenze stradali. L’avviatore include una torcia integrata a LED con modalità SOS, utile in condizioni di scarsa visibilità o di notte. Il display LCD frontale mostra chiaramente la carica residua e lo stato del dispositivo.

Rispetto ad altri avviatori con capacità simile ma prezzo superiore ai 100€, questo SYPOM si distingue per l’integrazione della funzione power delivery a 65W, che permette di alimentare anche laptop compatibili. Il prezzo scontato ne aumenta la competitività, rendendolo una proposta valida per chi viaggia spesso o desidera un dispositivo d’emergenza multifunzione.

Scoprite questo avviatore d’emergenza a 59,98€ su Amazon.