Eggtronic al CES 2020 tra tecnologie wireless e di carica consumer e ricerca avanzata

Eggtronic è un’innovativa società di ingegneria italiana fondata a Modena nel 2012, presente al CES 2020 con importanti novità nel campo dell’alimentazione wireless.

“Siamo pionieri delle nuove tecnologie e il CES ci dà la possibilità di mostrare i nostri sviluppi: alla Eggtronic puntiamo alla semplicità e alle prestazioni. Queste soluzioni sono le più piccole sul mercato con le funzioni più sofisticate” sono le parole di Igor Spinella, CEO e fondatore di Eggtronic, ingegnere meccatronico ed ex ricercatore universitario con la sua azienda porta il risultato della sua esperienza nel mondo consumer senza smettere di lavorare su progetti innovativi come la tecnologia di carica e trasmissione dati capacitiva.

Allo stand nella South Hall abbiamo assistito a tre interessanti demo con protagonisti diversi sistemi di comunicazioni wireless in cui l’azienda fa attività di ricerca:

● Il più piccolo adattatore di alimentazione per laptop a doppia uscita da 118 W al mondo



● La TV wireless che utilizza un brevetto per la ricarica capacitiva al posto di quella induttiva

● La scrivania wireless, in cui due tablet e uno pendrive comunicano in modalità wireless ad elevatissima velocità.

La ricerca sulla tecnologia Capacitiva

Gli ultimi due demo utilizzavano una rivoluzionaria tecnologia capacitiva, capace di superare i limiti della tecnologia induttiva e portare la conversione di potenza isolata e il trasferimento di potenza senza fili ad un nuovo livello.

Alta densità di potenza, basso consumo di energia, basso costo, barriere di isolamento sicure, libertà di posizionamento, alta efficienza, trasferimento di potenza senza fili e alta velocità di trasferimento dati. Queste sono solo alcune funzionalità della tecnologia capacitiva di Eggtronic, che dovrebbe portare vantaggi in diversi campi di applicazione.

La tecnologia wireless capacitiva ha innumerevoli applicazioni, dall’elettronica di consumo agli elettrodomestici, dalle applicazioni industriali alle soluzioni automobilistiche. Il trasferimento di potenza capacitivo può essere un elemento chiave per eliminare cavi e connettori di alimentazione / dati in condizioni ambientali difficili o con parti in movimento. Eggtronic ha sviluppato un convertitore risonante in grado di funzionare ad altissima frequenza con basse perdite e un raddrizzatore che trasforma una tensione CA ad alta frequenza difficile da gestire in una tensione CC perfettamente stabile per caricare qualsiasi dispositivo. La tecnologia è protetta da 40 brevetti. Grazie alla tecnologia è possibile trasferire più potenza su una superficie più piccola: più di 1 W / mm² di densità di potenza wireless con una elevata velocità di trasferimento dei dati paragonabile ai bus cablati più veloci attualmente disponibili sul mercato: fino a 10 Gbps. Infine il circuito del trasmettitore è molto semplice e compatto con volume ridotto e i piatti sono estremamente sottili (<100 μm), facilmente integrabili in scrivanie, pareti e altre superfici. Il trasferimento di potenza wireless capacitivo non è influenzato dalle perdite tipiche dei sistemi induttivi e permette di avere alta efficienza e zero emissioni visto che il campo è strettamente limitato tra l’emettitore e il ricevitore TX e RX. Oltre a questo il posizionamento è libero e il layout basato su matrice consente al sistema di funzionare anche se una o più piastre sono danneggiate.

Per maggiori informazioni sulla tecnologia capacitiva vi rimandiamo a questa pagina del sito di Eggtronic.

I prodotti consumer: caricabatterie e alimentatori avanzati

Eggtronic finanzia il proprio settore ricerca e sviluppo anche con prodotti piu strettamente “commerciali” e tecnologie “tradizionali” ad alto valore aggiunto con caratteristiche funzionali inedite e prestazioni di alto livello come…

● Sirius 65W: il caricabatterie per laptop da 65 W più piccolo al mondo progettato per ridurre dimensioni e peso rispetto a tutti gli altri adattatori standard. 5 volte più piccolo, è l’adattatore USB Power Delivery da 65 W più piccolo e leggero sul mercato.

● Stones: Eggtronic Wireless Charging Stone è un caricabatterie wireless potente ed elegante che consente agli smartphone di caricare senza cavi tutti i dispositivi compatibili. Il caricabatterie si abbina bene ai nuovi iPhone XS, XS Max e XR ed è compatibile con tutti i dispositivi abilitati Qi tra cui il Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. La pietra presenta un design in vero marmo per un look elegante e un cavo integrato per la massima resistenza.

● Wireless Power Ring: disponibile in 10 colori, è un power bank di ricarica wireless con comoda presa / anello per ottenere sms con una mano o supporto orizzontale. Con la sua batteria da 1.500 mAh, consente la visione di contenuti a mani libere mentre si carica lo smartphone in movimento. Le strisce adesive collegano saldamente la power bank allo smartphone garantendo una presa affidabile sul telefono. La ricarica wireless è disponibile per tutti gli smartphone abilitati Qi, inclusi Samsung Galaxy e iPhone 10 e versioni successive.





● Wireless Power Popper è un power bank di ricarica wireless con una comoda presa / anello pop per poter digitatare SMS con una sola mano o supporto per supporto orizzontale.

● Power bank per laptop è il power bank universale per laptop Eggtronic da 20.000 mAh 63W ed è la soluzione per i viaggiatori che desiderano assicurarsi che il loro dispositivo non si esaurisca. La power bank può caricare rapidamente fino a tre dispositivi contemporaneamente, inclusi gli iPad Pro.

