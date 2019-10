Elago, una cover in silicone per proteggere il Mac mini

Elago, azienda californiana di San Diego, propone una cover in silicone compatibile con il Mac mini 2018. La cover in questione permette di proteggete il Mac Mini 2018 da sporco, graffi e impatti esterni derivanti dall’uso quotidiano. Usando questo prodotto è possibile trasporatre in una borsa il mini, proteggendo l’esterno del computer dall’impatto con altri oggetti.

Il produttore spiega che li design a ritaglio “assicura un’efficiente dissipazione del calore”; le porte non sono ostruite e per l’accesso a queste non è necessario rimuovere la custodia.

L’accessorio, a detta del produttore, è realizzato con materiale siliconico di alta qualità e resistente agli urti che garantisce una perfetta vestibilità e non si allenta durante l’uso. La custodia è lavabile e riutilizzabile. È disponibile nella variante “Grigio scuro traslucido” e “Bianco traslucido”. Tutte e due le varianti sono disponibili su Amazon a 20,99 euro.

Il Mac mini 2018 non è più il computer entry-level di qualche anno addietro ma grazie a processori di ultima generazione, unità di archiviazione flash, possibilità di espansione memoria a 64GB, porte Thunderbolt 3 chip T2 Security, unità di storage fino a 2TB e l’opzione 10 Gigabit Ethernet, è destinato anche ai professionisti. Come abbiamo spiegato qui è apprezzatissimo come hub multimediale, per le attività commerciali, per build farm e render farm, nelle performance dal vivo e per installazioni artistiche digitali: un mix di versatilità e potenza fondamentale con infinite possibilità di utilizzo.