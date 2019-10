Polaroid Lab arriva in Italia: sfida aperta al concorrente Impossible

Polaroid Lab è arrivato sul mercato italiano: è l’ultima novità di Polaroid Originals che può essere definita come una vera e propria invenzione “salva ricordi” per sviluppare in pochi secondi e facilmente le foto scattate con il proprio smartphone.

Questo dispositivo consente cioè di fare quel che già offriva The Impossible Instant Lab sei anni fa: acquisire le fotografie scattate con lo smartphone attraverso lo schermo e stamparle nel classico formato Polaroid tornato di moda negli ultimi anni grazie alle nuove fotocamere istantanee in vendita anche online.

L’azienda ne pubblicizza le potenzialità con una domanda: A quando risale la vostra ultima foto scattata e poi sviluppata? Probabilmente non se ne ha nemmeno più memoria. Al giorno d’oggi però il rischio di perdere le immagini dei propri momenti felici è alto, basta un backup non fatto e tutto può andare perso.

«Polaroid Lab è la soluzione facile e veloce per evitare che ciò accada» dicono «Si tratta infatti di un dispositivo che va un po’ in controtendenza con l’era della digitalizzazione, nella quale tutto deve essere a portata di smartphone, perché permette di trasformare le foto digitali in istantanee analogiche». La forma è diversa da quanto si è abituati, ma i colori sono inconfondibili: bianco, nero e rosso (del pulsante), che hanno reso celebre l’iconica One Step.

Il meccanismo come dicevamo è molto semplice e sembrerà di avere una piccola camera oscura in casa: il primo passo da fare è scaricare l’app gratuita di Polaroid Originals e selezionare l’immagine che si desidera stampare dall’archivio fotografico del proprio smartphone. Successivamente si dovrà posare il cellulare rivolto verso il basso sul piano d’appoggio nero di Polaroid Lab e premere il pulsante rosso per lo scatto posizionato alla base del dispositivo.

L’immagine verrà proiettata sulla pellicola (i-type o 600) – inserita all’interno della base del dispositivo – e utilizzando una combinazione di specchi, luce e chimica, la foto verrà sviluppata in pochi secondi nel classico formato quadrato. Ma non è tutto. L’applicazione include diverse funzioni per creare stampe ancora più particolari: permette per esempio di creare collage di più frame di una sola foto o di trasformare uno scatto in video grazie all’uso della realtà aumentata, che lo riprodurrà appena la stampa sarà inquadrata con il display del cellulare.

Polaroid Lab come dicevamo è disponibile da oggi al prezzo ufficiale al pubblico di 129,99 euro ed è già in vendita anche su Amazon.