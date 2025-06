Electrolux Comfort 600, condizionatore smart silenzioso e potente ora in sconto a 389€

Il condizionatore portatile Electrolux EXP26U339AW Comfort 600 è in sconto da 499€ a 389€ su Amazon: una soluzione potente, silenziosa e connessa per raffrescare gli ambienti domestici, senza opere murarie e con risparmio energetico.

Con una potenza di raffreddamento di 2,6 kW e classe energetica A, il Comfort 600 è progettato per offrire un clima ideale in poco tempo. Grazie alla modalità SLEEP, il flusso d’aria si adatta automaticamente per garantire un funzionamento silenzioso anche durante le ore notturne. Il design compatto e le ruote integrate permettono di spostarlo facilmente da una stanza all’altra, adattandosi alle diverse esigenze quotidiane.

Questo modello è compatibile con reti Wi-Fi 2,4GHz e può essere controllato tramite app: è possibile programmare accensioni automatiche, attivare modalità specifiche come Auto o Sleep e monitorare la qualità dell’aria interna grazie al sensore integrato. L’app consente di gestire tutto da remoto, offrendo un’esperienza completamente personalizzabile.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dal kit finestra Premium EWKIT5 (venduto separatamente), che consente un risparmio energetico fino al 28% e un raffreddamento fino al 60% più rapido rispetto all’uso senza kit. Il dato è basato su test interni Electrolux in ambienti controllati, con temperature esterne e umidità standardizzate.

Il prezzo scontato rende il Comfort 600 una delle opzioni più interessanti nella sua fascia: rispetto al prezzo pieno o a modelli simili dotati di connettività e prestazioni analoghe, acquistarlo ora a 389€ su Amazon con uno sconto de 22% permette di ottenere il massimo del comfort con un investimento contenuto.