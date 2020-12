Electronic Arts acquista Codemasters per 1,2 miliardi di dollari

Electronic Arts ha accettato di rilevare lo sviluppatore britannico Codemasters in quella che potrebbe essere una mossa vincente per accelerare nel panorama dei videogiochi di core in auto. L’accordo dovrebbe concludersi nel primo trimestre del prossimo anno per 6,04 sterline ad azione, con una valutazione di Codemasters per circa 1,2 miliardi di dollari.

Sky News ha riportato per la prima volta l’interesse di Electronic Arts per Codemasters durante il fine settimana, affermando che la società britannica aveva precedentemente tentato un accordo per 970 milioni di dollari con Rockstar Games e il proprietario di 2K Sports Take-Two Interactive. EA ha confermato l’accordo nelle scorse ore.

Codemasters è uno dei più risalenti sviluppatori di giochi britannici, studio fondato negli anni ’80 e che ha prodotto i primi successi per piattaforme come lo ZX Spectrum e il Commodore 64. Negli ultimi decenni è passato alla ribalta per i giochi di corse come la serie Dirt, Grid e Formula 1, e l’anno scorso ha acquisito lo sviluppatore dietro Project Cars.

Electronic Arts, ovviamente, possiede il franchise Need for Speed, quindi l’aggiunta di Codemasters gli darebbe un ulteriore controllo su una fetta enorme del mercato dei giochi di corse. I principali concorrenti sarebbero Gran Turismo di Sony e le serie Forza di Microsoft, entrambe esclusive per le rispettive piattaforme.

Riteniamo che ci sia un’opportunità profondamente convincente nel riunire Codemasters ed Electronic Arts per creare nuovi giochi di corse sorprendenti e innovativi per i fan

afferma in un comunicato il CEO di EA Andrew Wilson, che continua:

Il nostro settore sta crescendo, la categoria delle corse sta crescendo e insieme saremo posizionati per guidare in una nuova era dell’intrattenimento dei giochi da corsa

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Playstation, Sony, console e videogiochi sono disponibili a partire dai rispettivi collegamenti.