MirrorMeister è un’app iOS e macOS per il mirroring dello schermo

Gli sviluppatori olandesi di MeisterApps hanno presentato MirrorMeister, la loro prima app dedicata al mirroring dello schermo. Rispetto alle soluzioni concorrenti, MirrorMeister è una applicazione di screencasting cross-platform e supporta oltre 20 diversi modelli di smart TV, dispositivi di streaming e televisori che usano il sistema operativo Android TV.

Dopo avere scaricato l’app è possibile eseguire lo streaming di musica, foto e video da iPhone, iPad o MacBook verso una qualsiasi TV (tra quelle supportate). È possibile condividere i contenuti verso una serie di ricevitori multimediali, incusi dispositivi di streaming, trasmettendo da dispositivi iOS e macOS a Smart TV, Chromecast, Amazon FireTV e altri ancora.

MirrorMeister non richiede adattatori hardware: tutti i contenuti possono essere trasmessi (wireless) da qualsiasi dispositivo Apple a qualsiasi televisore o ricevitore per lo streaming. L’app supporta il Family Sharing ed è dunque utilizzabile da cinque persone che sfruttano questa funzionalità per la condivisione con la propria famiglia.

L’app supporta iPhone 6s e seguenti, iPad con iOS 12 o seguente, MacBook Air, MacBook Pro, iMac. Tra i dispositivi di streaming supportati ci sono: Roku Streaming Player, Chromecast, Amazon FireTV, Xiaomi Mi Box. Le marche di TV supportate, sono: Samsung, Roku TV, Sony, LG, Panasonic, Philips, Grundig, Arçelik, Beko, Hisense, TCL, Toshiba, Sharp, Hitachi, Skyworth, Changhong, e qualsiasi altra TV che funziona con il sistema operativo Android TV.

MirrorMeister si scarica gratis e per le funzionalità complete è richiesto un abbonamento annuale (12,99 euro) o mensile (2,99 euro). È anche possibile acquistare un abbonamento valido a vita per 27,99 euro. La versione Mac, richiede macOS 10.12 o seguenti e si scarica dal Mac App Store da questo indirizzo. La versione per iPhone e iPad si scarica dall’App Store, da questo indirizzo.

