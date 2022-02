Elgato Key Light Mini illumina l’utente ovunque

Per una buona videochiamata, oltre a una buona webcam, serve anche una buona luce: per chi ha la possibilità di videochiamare all’aperto o vicino a una finestra il problema non si pone, ma per tutti gli altri contesti c’è la nuova Key Light Mini di Elgato che può risolvere il problema.

Si tratta di una torcia portatile e ricaricabile che utilizza i LED OSRAM e che si aggancia magneticamente su qualsiasi superficie oppure, tramite l’attacco a vite da 1/4″ si può fissare a qualsiasi treppiede, slitta o adattatore compatibile. Questa elevata versatilità è una caratteristica distintiva di questo prodotto, che può così adattarsi a qualsiasi esigenza.

Tramite i pulsanti incorporati è possibile regolare sia l’intensità luminosa (fino a 800 lumen) che la temperatura colore, passando da una luce dalle tonalità più calde a 2.900 K a una più fredda fino a 7.000 K, ma è anche possibile gestire il tutto tramite Wi-Fi o via app quando si sta utilizzando Elgato Key Light Mini in contemporanea con un computer, uno smartphone o un tablet.

Il collegamento diretto a questi dispositivi consente anche di bypassare completamente la batteria, che promette fino a 4 ore di autonomia con una sola carica, in modo da non vincolare la durata del live streaming o della videochiamata da casa quando c’è la possibilità di usare un’alimentazione alternativa. A tal proposito facciamo anche notare che supporta la ricarica rapida a 15 Watt, che permette di ricaricare completamente la batteria in circa un’ora.

L’unico neo è nel prezzo di 99,99 dollari, circa 87 euro, una spesa superiore rispetto ad altri accessori di questo tipo in commercio, come per esempio Litra Glow di Logitech che in USA è proposto a 59,99 dollari, circa 52 euro. Un sovrapprezzo che pur tuttavia è giustificabile dal fatto che in Elgato Key Light Mini ci sono una batteria ricaricabile, LED più luminosi e diverse opzioni di montaggio, che nella Litra invece mancano.

In Italia il divario è attualmente anche inferiore, il che rende la torcia di Elgato ancora più allettante: il prezzo di quest’ultima infatti è di 99,99 euro da questa pagina di Amazon, mentre Logitech Litra Glow è proposta su Amazon a circa 71 euro nel momento in cui scriviamo.