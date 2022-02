iPhone registra una forte crescita in Tailandia e Vietnam

Nonostante la complessa situazione di mercato, inclusi pandemia, scarsità globale di chip e componenti, Apple registra una forte crescita delle spedizioni iPhone sia in Tailandia che in Vietnam.

Le spedizioni di smartphone in Vietnam sono aumentate del 15% rispetto all’anno precedente e del 104% soltanto nel quarto trimestre del 2021: sono i dati che riporta Counterpoint Research, confrontando questi numeri con quelli registrati nel resto del mondo, dove la pandemia di COVID-19 ha in larga parte influito sul calo delle spedizioni nonostante la domanda fosse rimasta alta per tutto l’anno.

«Problemi alla catena di approvvigionamento, preoccupazioni macroeconomiche e l’emergere di nuove varianti del virus» sono tra le cause di questo netto divario tra le spedizioni di un paese e dell’altro.

Lo dimostrano anche i numeri raccolti dal portale OurWorldInData, dove in effetti il Vietnam e la Tailandia – altro paese che secondo i dati di Counterpoint Research ha registrato una impennata nelle spedizioni di iPhone e più in generale degli smartphone – hanno subìto molto meno dalla pandemia, registrando numeri di casi e di morti nettamente inferiori rispetto a quelli che si sono verificati in altri paesi (come l’Italia, ad esempio).

Anche Samsung e Xiaomi figurano tra i nomi delle aziende che hanno registrato una rapida crescita nei due paesi in questione, anche se Apple è quello che ha fatto di più specialmente nel quarto trimestre del 2021. Secondo l’analista Ivan Lam «Apple gode di un buon posto tra i consumatori vietnamiti.

Nel 2021 ha migliorato la propria strategia di distribuzione nel paese e ha spinto le vendite online, potenziando anche i “mini Apple Store” collaborando con i rivenditori». Inoltre secondo l’analista in Vietnam sta aumentando gradualmente la penetrazione delle reti 5G, il che avrebbe contribuito ad accelerare le vendite di iPhone 13.

Secondo un secondo rapporto di Counterpoint Research, Apple è cresciuta del 68% rispetto all’anno precedente nei principali paesi del sud-est asiatico, in special modo grazie alle serie 11 e 12 di iPhone.

Secondo le previsioni di Doan Van Hieu Em, CEO di Mobile World Joint Stock Company, nei prossimi due anni il Vietnam potrebbe essere classificato nel gruppo dei paesi di livello 2 (su tre livelli) di Apple, mentre per una testata locale è probabile che l’azienda apra anche il suo primo negozio nel paese entro i prossimi due o tre anni: tra le città papabili si parla soprattutto di Ho Chi Minh e Hanoi.

In un evento Apple che dovrebbe svolgersi l’8 marzo è attesa la presentazione di iPhone SE di terza generazione con connettività 5G.