Al CES 2026 Twelve South Valet, lo svuotatasche che diventa hub di ricarica invisibile

Tante le novità tecnologiche che stanno emergendo dal CES 2026. Tra queste torna sotto i riflettori uno dei brand più noti quando si tratta di accessori per i dispositivi Apple: Twelve South. Il produttore ha appena presentato una soluzione che punta a risolvere uno dei problemi più comuni delle nostre case: il disordine sul comodino o sul mobile dell’ingresso. Il nuovo prodotto si chiama semplicemente Valet ed è stato progettato per fondere l’estetica di un complemento d’arredo con la funzionalità di un caricabatterie di ultima generazione, il tutto mascherato da elegante vassoio portaoggetti. Sì, uno svuota tasche tecnologico.

L’idea alla base del Valet è quella di creare una “zona di atterraggio” ordinata per tutti quegli oggetti che portiamo quotidianamente con noi, come chiavi, portafoglio e occhiali da sole, così da non dimenticare mai dove li abbiamo lasciati. La differenza, però, è quella di unire l’utile al necessario, con la presenza di un vero e proprio pad di ricarica wireless.

A differenza dei soliti pad di ricarica in plastica, questo accessorio è rivestito in pelle vegana di alta qualità e dispone di una base zavorrata e antiscivolo, pensata per restituire una sensazione di solidità e stabilità. Il design prevede che la superficie di ricarica sia leggermente rialzata rispetto al resto del vassoio; si tratta di una scelta funzionale che serve a mantenere lo smartphone separato dagli altri oggetti metallici, come ad esempio un mazzo di chiavi, evitando così il rischio di graffi accidentali mentre si svuotano le tasche a fine giornata.

Caratteristiche tecniche

Non si tratta solo di una soluzione di design, ma anche di una periferica dotata delle ultime tecnologie di ricarica. Dal punto di vista puramente tecnico, il Valet non scende a compromessi. Integra la tecnologia di ricarica wireless Qi2, che garantisce un allineamento magnetico preciso e una velocità di ricarica rapida fino a 15W per i dispositivi compatibili. Inoltre, per chi possiede più gadget, il vassoio nasconde un’ulteriore risorsa: una porta USB-C aggiuntiva da 20W integrata sul retro. Questa permette di collegare un secondo accessorio, come ad esempio il disco di ricarica di un Apple Watch, alimentando tutto attraverso un unico cavo che esce dal retro del dispositivo e mantenendo così la scrivania o il comodino liberi da grovigli.

Dal canto suo, il Valet stesso è alimentato da un alimentatore da 36 watt e viene fornito con un cavo da 1,5 metri dedicato.

Prezzo e disponibilità

Disponibile nelle colorazioni nero e cuoio, il Twelve South Valet si posiziona come un prodotto premium, destinato a chi cerca tecnologia che non abbia l’aspetto di tecnologia, ma che sembri piuttosto un oggetto di design. Il dispositivo è già disponibile per il pre ordine, ma solo per gli USA, direttamente sul sito del produttore al prezzo di 179,99 dollari.

Arriverà anche in Europa nel corso del 2026.

