Elon Musk fa tremare tutti, l’annuncio inaspettato: ecco come saranno davvero gli smartphone del futuro

Elon Musk allerta l’attenzione dei media: l’annuncio sugli smartphone del futuro sorprende tutti. Ecco come saranno.

Innovativo, rivoluzionario, e per molti inarrestabile, Elon Musk guarda al futuro tecnologico in modo decisamente originale e auspica cambiamenti inaspettati. Il magnate fa tremare tutti con le sue affermazioni soprattutto perché non riguardano solo il settore di cui si occupa. Intervistato nel podcast di Joe Rogan, il Ceo di Tesla ha parlato del futuro della Tesla Roadsterl, dell’avvento dell’AI nella vita quotidiana, e di come cambieranno gli smartphone nel prossimo futuro.

Per ora Musk non ha intenzione di produrre il “Tesla Phone”, ma potrebbe metterlo in cantiere in caso di controversie con i giganti del web. L’imprenditore ha poi ipotizzato un cambiamento rivoluzionario nel settore dei cellulari. Musk ha ribadito che in futuro gli smartphone saranno realizzati in stretta correlazione all’intelligenza artificiale:

“Non mi occupo di mobile, ma ciò che oggi conosciamo come smartphone diventerà in futuro un nodo di calcolo per l’intelligenza artificiale.” Ha dichiarato il magnate che è certo che i modelli di smartphone non potranno prescindere dall’AI. Insomma i cellulari non saranno più collegati ai tradizionali sistemi operativi, ma subiranno un evoluzione positiva che offrirà nuove funzionalità basate su interfacce wireless avanzate.

Smartphone e Intelligenza Artificiale: un connubio inevitabile per Musk

Il connubio tra smartphone di ultima generazione e Intelligenza Artificiale per Elon Musk è inevitabile. Il magnate prevede anche l’abbandono delle tantissime app, che oggi ogni individuo usa tramite il proprio telefono e che hanno funzionalità diverse, per essere sostituite da un’unica applicazione IA che le contenga tutte. In sintesi il Ceo di Tesla è certo che si realizzerà una sorta di “cloud phone”, un’unica entità dove collegarsi come avviene già con il cloud gaming.

La tesi di Musk appare azzardata, ma sicuramente aderente con i cambiamenti tecnologici ipotizzati. Le sue previsioni, se confermate, avranno un impatto incisivo sul mercato costringendo gli operatori del settore a rivoluzionare le loro politiche di produzione e di vendita. Anche i consumatori dovranno adeguarsi a diverse novità che avranno un impatto rilevante nell’approccio ai nuovi modelli di smartphone.

L’imprenditore ha poi annunciato il debutto sul mercato della sua Tesla Roadster nel 2017. L’auto, super tecnologica, dal designer sportivo, e con supporto di guida autonoma, garantirà un’autonomia di 1.000Km e un’accelerazione da 0 a 100 in meno di 2 secondi. Musk ha poi rivelato che l’auto è stata pensata anche in versione “Space-X Package”, le cui prestazioni sarebbero migliori grazie alle “propulsori a gas freddo”.