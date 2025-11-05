Ring Intercom Video, il citofono streaming che si vede e gestisce ovunque

All’inizio c’era solo la voce con Ring Intercom: ora il marchio di dispositivi di sicurezza di proprietà Amazon rende davvero smart il suo citofono intelligente con il modello Ring Intercom Video che all’audio bidirezionale abbina anche lo streaming video.

Anche quando l’utente è fuori casa può sempre vedere i visitatori all’ingresso, parlare con loro e, se lo desidera, aprire a distanza, tutto tramite l’app Ring per smartphone. Così è possibile aprire per familiari, amici, collaboratori domestici e corrieri, inclusi quelli di Amazon per non perdere mai una consegna.

Le chiavi virtuali

L’altro vantaggio del citofono smart è la possibilità di gestire chiavi virtuali sicure. Anche quando un familiare o una persona fidata non dispone della chiave fisica, l’utente di Ring Intercom Video può fornire una chiave digitale al volo. Sempre grazie alle chiavi digitali è anche possibile revocare l’accesso quando lo si desidera.

Per tenere sotto controllo l’ingresso è disponibile anche la cronologia degli eventi con l’elenco di ogni accesso, inoltre è possibile programmare accessi temporanei per le persone fidate.

Rispondi al citofono e apri con i comandi vocali Alexa

Grazie all’integrazione nell’ecosistema Amazon Alexa, con Ring Intercom Video è possibile gestire citofono e ingresso anche quando si hanno le mani occupate, semplicemente tramite i comandi vocali di Alexa. È anche possibile impostare Fire TV perché entri in sospensione quando qualcuno suona al campanello.

Come tutti i dispositivi smart Amazon e Alexa, è possibile includere questo citofono nelle routine personalizzate per eseguire in automatico azioni in abbinamento ad altri dispositivi smart. Così quando qualcuno suona alla porte è possibile creare routine per mettere in pausa il film in riproduzione, fare lampeggiare le luci, impostare avvisi personalizzati e così via.

Oltre che da smartphone il citofono smart si può gestire anche da Apple Watch. Il costruttore garantisce privacy e sicurezza grazie a più livelli di crittografia.

Facile fra installare

Ring Intercom Video non richiede modifiche permanenti e, secondo il costruttore, è facile da installare, oltre che compatibile con la maggior parte dei videocitofoni esistenti. Per essere sicuri della compatibilità prima dell’acquisto è possibile consultare lo strumento di verifica messo a disposizione da Ring direttamente nella vetrina del prodotto su Amazon.

L’installazione senza modifiche permanenti permette di impiegare Ring Intercom Video sia nelle abitazioni di proprietà che quelle in affitto: in caso di trasloco si può scollegare Ring Intercom Video per poi installarlo nella nuova abitazione.

Disponibilità e prezzo

Il nuovo Ring Intercom Video è già disponibile da questa pagina di Amazon al prezzo di 69,99 euro.

Sto caricando altre schede...

Per le notizie su domotica, sicurezza, risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile rimandiamo alla sezione CasaVerdeSmart di macitynet.