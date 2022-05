Elon Musk forse sarà CEO temporaneo di Twitter

Entro fine anno l’instancabile Elon Musk potrebbe ricoprire il ruolo di CEO – amministratore delegato di Twitter. Dovrebbe accadere nel momento in cui sarà concluso definitivamente l’acquisto della società, ma l’imprenditore occuperà il trono soltanto temporaneamente, sostiene il giornalista della CNBC David Faber, che avrebbe estrapolato questa informazione dai piani recentemente dettagliati da Musk ai possibili finanziatori.

Musk non ha spiegato pubblicamente cosa accadrà alla C-suite dell’azienda una volta che l’accordo sarà ultimato, e l’attuale CEO di Twitter Paragon Agrawal, che guida l’azienda soltanto da cinque mesi, è rimasto vago quando gli è stato chiesto se manterrà il posto. Musk è già fortemente impegnato con Tesla e SpaceX, di cui è anche amministratore delegato, ed è per questo che molti ritenevano che nel momento in cui fosse diventato il proprietario di Twitter avrebbe potuto ricoprire il medesimo ruolo anche lì.

Ora sembra che questa profezia si possa davvero avverare, anche se non subito. Una fonte vicina a Reuters avrebbe fatto sapere che Musk avrebbe già pronto un altro amministratore delegato e nelle scorse ore il principe saudita Alwaleed bin Talal, un importante investitore di Twitter che continuerà a finanziare la società nel momento in cui diventerà privata, ha scritto che Musk sarebbe «un eccellente leader per Twitter».

Faber aveva già previsto con largo anticipo che Jack Dorsey si sarebbe dimesso dalla carica di CEO di Twitter, cosa che poi è effettivamente avvenuta, dando così prova di essere ben informato riguardo al mondo di Twitter. Questa volta stiamo parlando di Elon Musk, persona di natura imprevedibile, perciò da qui a fine anno non è detto che tali ipotesi possano trasformarsi o non avversarsi affatto.

Basti pensare al fatto che il mese scorso Elon Musk sarebbe dovuto entrare nel consiglio di Twitter, poi si è ritirato annunciando di voler creare un concorrente del social network, e alla fine ha comprato tutta la società. Per l’acquisizione verranno sborsati 44 miliardi di dollari e già questa mattina Musk ha rivelato che sono già pronti altri 7 miliardi di dollari per nuovi finanziamenti.

Secondo Elon Musk il 30% di commissione Apple su App Store è troppo elevato.