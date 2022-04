Da Juice Apple Watch da 13,43€ al mese per la Festa della Mamma

In vista della Festa della Mamma dell’8 marzo in turtti i negozi Juice, Apple Premium Reseller, e anche sullo store online Juice, è possibile acquistare tutti i modelli di Apple Watch attualmente a listino a partire da solamente 13,43€ al mese. Naturalmente a Tasso Zero con JuiceEvolution.

Un regalo perfetto che aiuterà tutte le mamme a vivere una vista più sana, attiva e connessa. Questo grazie alle numerose funzioni dedicate alla salute dello smartwatch di Apple, tra cui il rilevamento del battito cardiaco, il monitoraggio dei passi e dell’attività fisica, il rilevamento delle cadute con funzioni SOS di emergenza per chiamare i soccorsi in caso di necessità e moltissime altre funzioni e app disponibili.

Apple Watch SE si compra da Juice a partire da 14,43€ al mese, Apple Watch Series 3 da 229 euro, infine l’ultimo modello Apple Watch Series 7 da 17,56€ al mese. Per altre idee regalo o per completare la dotazione di Apple Watch, i negozi Juice propongono anche una ricca selezione di accessori Apple e dei migliori marchi.

In offerta solo nel negozio Juice online e con numero di pezzi limitato AirPods Pro a solamente 199 €, ben 80 euro di risparmio rispetto al prezzo di listino ufficiale Apple di 279 euro. La base di ricarica Dock magnetica per ricaricare Apple Watch a 79€, infine gli auricolari Beats Fit Pro True Wireless a 229,90 euro.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.