Elon Musk vuole licenziare 10.000 dipendenti Tesla

Ogni dieci dipendenti Tesla, uno di loro rischia di perdere il posto: parliamo di circa 10.000 persone da licenziare e altrettante famiglie che potrebbero rimanere senza stipendio perché il loro amministratore delegato Elon Musk al momento sarebbe un tantino pessimista riguardo l’economia. Ne parla in una email inviata ai dirigenti dove scrive di provare circa l’economia globale «una pessima sensazione»: di conseguenza la soluzione per Elon Musk sarebbe quella di ridurre la forza-lavoro del 10%.

Il punto è che Tesla forse più di tutte le altre case automobilistiche sta incontrando problemi con la produzione poiché la maggior parte dei suoi veicoli destinati al mercato europeo e asiatico sono fabbricati in Cina, nello stabilimento di Shanghai, una città che più di altre starebbe facendo fatica a riavviare la produzione a seguito dei lockdown imposti per l’aumento dei casi COVID-19 di marzo.

Anche l’inflazione e la guerra in Ucraina hanno influito sull’umore degli investitori, portando così il CEO di Tesla a valutare un taglio così drastico – sebbene secondo Reuters la domanda dei veicoli prodotti dall’azienda pare rimanga piuttosto forte. La buona notizia, se così si può definire, è che il mercato del lavoro negli Stati Uniti non è mai stato così buono come adesso: il tasso di disoccupazione si mantiene stabile al 3,6% che sarebbe poi il livello più basso dall’inizio della pandemia.

Musk, lo ricordiamo, è particolarmente intransigente quando si tratta di lavoro. Di recente ai suoi dipendenti di SpaceX e Tesla ha dato due possibilità, tornare in ufficio a tempo pieno oppure lasciare l’azienda, una posizione in netto contrasto con quella assunta da altre importanti aziende tecnologiche come Facebook, Slack e Salesforce che invece continuano imperterriti ad offrire il telelavoro come unica opzione.

E questa, secondo alcuni, potrebbe essere una specie di "licenziamento mascherato" in quanto Musk «sa che c'è una percentuale di lavoratori che ha troppa paura per tornare a lavorare in presenza».