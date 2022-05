Tesla considera Apple AirPlay per migliorare l’audio

L’imprenditore miliardario Elon Musk ha dichiarato che Tesla prenderà in considerazione l’adozione del protocollo AirPlay di Apple per migliorare la qualità audio rispetto all’attuale sistema Bluetooth a bordo delle auto elettriche del marchio.

Negli ultimi anni, Tesla ha posto l’accento sul sistema audio all’interno dei suoi veicoli e quello della Model 3 è stato ben accolto dagli audiofili, così come anche quello della nuova versione della Model S, che ha ricevuto recensioni positive. Alcuni lo hanno paragonato a un costoso sistema Bang & Olufsen, che si trova spesso nei veicoli premium.

Quando un recensore ha fatto il confronto su Twitter, il CEO di Tesla Elon Musk ha commentato:

Gli ingegneri audio Tesla provengono da B&O e da molte altre aziende. Sono letteralmente rock. Il nostro sistema è altamente programmabile, quindi continuiamo a migliorarlo tramite aggiornamenti OTA del codec

Alcuni utenti, pur convenendo con la società che si tratti di un sistema audio impressionante, hanno comunque posto l’accento su alcune limitazioni della qualità dovute al sistema di collegamento Bluetooth. Gli stessi hanno suggerito a Tesla che abilitare AirPlay potrebbe fornire uno streaming senza perdite. La risposta di Musk non si è fatta attendere, e ha precisato che tale soluzione sarà discussa con il team audio.

Fino a oggi Tesla è stata reticente nell’adottare la tecnologia Apple, soprattutto in tema Apple CarPlay. I proprietari di Tesla chiedono da anni la possibilità di adottare l’infotaintment di Apple, e Tesla ha discusso anche questo in passato, anche se da allora ha scelto di mantenere il proprio ecosistema software. Chissà se le cose saranno diverse per quanto riguarda l’adozione di CarPlay.

La frustrazione di numerosi proprietari di Tesla e utenti di iPhone ha portato uno sviluppatore a creare una soluzione fai da te per rendere disponibile Apple CarPlay sulle auto elettriche di Musk. Nella classifica dei CEO 2021 più pagati al mondo Elon Musk vince a mani basse, superando Tim Cook di Apple che si piazza in seconda posizione.