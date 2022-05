Enusic TP03, compressore portatile a batteria

Non avrete mica intenzione di gonfiare il canotto in spiaggia col fiato dei polmoni, vero? Perché al momento è in offerta Enusic TP03, un compressore d’aria compatto e portatile con cui gonfiare perfino le ruote della macchina nel caso doveste forare.

Il vantaggio di una soluzione come questa sta nella portabilità: il motore da 74 Watt spinge fino a 150 PSI ed è alimentato da una batteria di tipo 18650 da 4.000 mAh che offre sufficiente autonomia per gonfiare più di due pneumatici di un automobile, oppure 6 ruote della moto, 24 di una bicicletta o 50 palloni da basket. Essendo poi ricaricabile tramite USB-C, si può eventualmente collegare alla presa accendisigari dell’auto con apposito caricatore per ricaricarla durante il viaggio, sicché se forate potete mantenerla sufficientemente gonfia fino a raggiungere il primo gommista libero.

E’ così compatto che potete portarlo anche in spiaggia per gonfiare il canotto, ma soprattutto incorpora uno schermo OLED dal quale potete tenere traccia non solo dell’autonomia, ma anche del livello di pressione raggiunto (in PSI, BAR, KPA oppure Kg/cm2), quindi si può usare anche come semplice tester per controllare la temperatura degli pneumatici prima di partire per un viaggio.

Ad una delle estremità è anche presente una torcia LED che permette di usare con facilità questo compressore anche al buio più completo.

Se siete interessati all’acquisto come dicevamo Enusic TP03 è al momento in sconto del 33%: anziché 60,71 euro ve lo potete portare a casa per 40,78 euro. In dotazione sono inclusi tutti gli ugelli necessari per gonfiare palloni e pneumatici di varie dimensioni. Utilizzano l’attacco standard a vite quindi potete eventualmente anche acquistarne separatamente degli altri.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.