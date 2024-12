EOLO punta alla rete FWA a 1Gbps per tutti dove non arriva la fibra

Pubblicità

EOLO, società italiana che opera nel settore telecomunicazioni, nota per offerte di connettività tramite tecnologia FWA – fixed wireless access – ha chiuso i risultati semestrali all’insegna del segno più, illustrando i piani per il futuro della propria connettività, indicando l’obiettivo della velocità fino a 1 Gbps, in un piano di sviluppo di delle infrastrutture complementare a quello della fibra ottica.

Nell’ultimo semestre fiscale, concluso alla fine di settembre, EOLO ha realizzato un fatturato pari a 121,7 milioni di euro, in crescita del 5,8% rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente.

La società riferisce che continuano a crescere i clienti, a quota 691.000 e in rialzo del 5,9% su base annua.

Si conferma la crescita in un settore in cui l’accesso alle linee fisse resta pressoché stabile negli ultimi due anni (fonte dati Osservatorio AGCOM).

In questo quadro, con il pieno sostegno degli azionisti già evidenziato con l’aumento di capitale di 50 milioni di euro approvato a febbraio 2024, la strategia aziendale continua nel segno dello sviluppo di un’infrastruttura finalizzata a contrastare il digital divide e a superare il digital speed divide nei piccoli comuni.

Nel corso del prossimo anno, EOLO renderà disponibile l’accesso a internet a 1 Gbps anche nelle aree non raggiunte dalla fibra, coerentemente con gli obiettivi dell’agenda digitale europea.

Già ora, per la prima volta nella storia dell’azienda, più della metà dei clienti (50,4%) naviga in banda ultralarga grazie alla tecnologia FWA a onde millimetriche.

Nella realizzazione della nuova infrastruttura FWA, basata su onde millimetriche e tecnologia 5G, EOLO fa sapere che sarà accompagnata da “partner di primo piano a livello internazionale” che hanno abbracciato l’innovativo progetto di sviluppo a 1 Gbps nei paesi italiani, assicurando al contempo significative economie di scala.

Nokia e ZTE forniranno la tecnologia per la realizzazione dell’infrastruttura di accesso radio (la cosiddetta RAN – Radio Access Network) e le antenne riceventi da posizionare presso le abitazioni dei clienti finali (CPE FWA), mentre Mavenir, 6Wind e Thales per i componenti della Core Network 5G.

Con questi partner, le cui forniture hanno passato il vaglio della cosiddetta Golden Power, EOLO promette a ogni famiglia e impresa che voglia prosperare in un piccolo comune abbia accesso a una connettività altamente performante e del tutto equivalente a quella già disponibile nei grandi centri urbani.