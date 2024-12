TikTok sta per sparire dagli App Store USA, il suo destino nelle mani di Trump

Pubblicità

No alla sospensione del provvedimento di bando di TikTok dagli USA. Il giudice americano cui il servizio sociale cinese si era rivolto per un provvedimento di urgenza ha rifiutato la richiesta, quindi a meno di un intervento della Corte suprema, l’applicazione dovrà essere rimossa da tutti gli smartphone.

È l’ultimo sviluppo di una complessa vicenda che ha coinvolto il governo americano e ByteDance, società proprietaria del social che era stata decretata come entità controllata dal governo cinese e un rischio pr la sicurezza nazionale.

Il precedente dispositivo prevede che TikTok – nel mirino anche in Europa e multato anche in Italia – per evitare il bando da tutti gli smartphone americani segua un’unica strada: cedere la proprietà della piattaforma ad un’azienda americana entro il 19 gennaio. Uno scenario che per ora non si è concretizzato e che non pare essere prossimo a farlo. Di qui il tentativo di ByteDance di bloccare la disposizione governativa con una corte del Delware che ha però respinto la richiesta.

Ora possono succedere due cose:l’applicazione sparirà da tutti gli smartphone americani entro fine gennaio oppure il ricorso che verrà inoltrato alla corte suprema in nome della libertà di parola garantita dalla costituzione americana.

I giudici hanno già respinto, da parte loro, questa posizione: «Il primo Emendamento – hanno scritto – esiste per proteggere la libertà di parola negli Stati Uniti. E con questa legge il governo ha agito esclusivamente per proteggere quella libertà da una nazione straniera ostile e per limitare la capacità di quell’avversario di raccogliere dati privati degli americani». La legge, si riporta ancora, «è attribuibile alla minaccia della Cina alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti, non al governo americano»; si riconosce ad ogni modo che il provvedimento costringerebbe milioni di americani a trovare «mezzi di comunicazione alternativi».

In realtà ci sarebbe una terza strada: confidare nelle promesse fatte da Trump in campagna elettorale. Il prossimo presidente americano dopo avere provato a bannnare TikTok dagli Usa durante il suo precedete mandato, durante l’ultima campagna elettorale è sembrato cambiare idea. Forte del sostegno della sua base elettorale che ha sfruttato il social cinese per dare un contributo alla sua elezione e del numero di followers personal (14 milioni), Trump ha detto che farà quanto possibile per impedire l’applicazione del bando.

La strada non sarà però neppure per lui spianata. In primo luogo aiutare TikTok è questione politica: dopo avere fatto fuoco e fiamme contro la Cina in campagna elettorale, la scelta di difendere gli interessi di ByteDance suonerebbe abbastanza stridente. Oltre a questo il futuro presidente, dovrà ottenere il via libera da una serie di entità tra cui anche il Congresso che aveva votato a larghissima maggioranza per il bando.

Ma Trump potrebbe avere anche altre strade tra cui non rendere effettive le sanzioni (5000 dollari di multa per utente che accede a TikTok dopo la data del 19 gennaio) previste per le piattaforme che decidessero di non applicare la legge.

Apple che Google hanno già ricevuto un promemoria per rricordare loro che dovranno eliminare le app ed eventuali aggiornamenti, spiegando che è “controllata da una entità straniera avversaria” e che agli utenti statunitensi deve essere impedito l’accesso, la manutenzione e l’aggiornamento, compreso l’accesso al codice sorgente.

