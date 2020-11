Epson annuncia nuovi videoproiettori laser per la casa EF-11 ed EF-12, della linea EpiqVision Mini e lo smart projector laser EH-LS300W/B. Ecco tutte le caratteristiche tecniche.

Con la loro capacità di proiettare immagini fino a 120″ o 150″ (rispettivamente 3 e 3,8 metri), i nuovi videoproiettori sono studiati come alternativa ai televisori tradizionali, anche perché – a detta del costruttore – non richiedono manutenzione e assicurano fino a 10 anni di utilizzo.

Epson EF-11 ed EF-12 sono i più piccoli videoproiettori laser 3LCD di Epson, con dimensioni, rispettivamente, di 175 x 65 x 175 mm e 175 x 135 x 175 mm, per un peso rispettivamente di 1,2 kg e 2,1 kg. Propongono una luminosità di 1.000 lumen, e possono essere spostati facilmente da una stanza all’altra o portati anche a casa di amici.

Rispetto al fratello minore, Epson EF-12 consente di accedere al suono di Yamaha. Inoltre, con Android TV, questo modello offre film, spettacoli e giochi da poter scaricare tramite Google Play, YouTube e su molte delle popolari app offerte dall’ecosistema di Google.

Ha anche Google Chromecast integrato, per trasmettere le applicazioni di intrattenimento preferite direttamente sul grande schermo da un dispositivo Android o iOS, ma anche da Mac e PC Windows, o perché no da un Chromebook. Gode anche dell’Assistente Google. Il modello Epson EF-11 consente inoltre di accedere ai contenuti da un telefono, da un tablet o da qualsiasi dispositivo mobile e inviarli al videoproiettore con Miracast integrato.

Epson EH-LS300

Il terzo nuovo modello, è Epson EH-LS300, la più recente soluzione del marchio per la proiezione laser in Full HD con tecnologia 3LCD. Integra un’ottica ultra-corta che permette di proiettare immagini da 70 pollici (quasi 1,80 m) da solamente 40 cm di distanza dalla superficie, con una luminosità di 3.600 lumen e un contrasto di 2.500.000:1. Come Epson EF-12, dispone inoltre di audio integrato Yamaha e Android TV.

Con questo proiettore Epson punta molto sulla connettività, facilità di configurazione e allineamento. Per tutte le notizie su Epson il link da seguire è direttamente questo, invece per tutte le notizie dedicate ai video proiettori si parte da questa pagina.