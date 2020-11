Tre ex veterani Apple assunti da Bumblebee Spaces

Il segreto del successo di Apple, secondo il cofondatore e CEO di Bumblebee Spaces, è dovuto principalmente alle tre divisioni che si occupano di product design, design industriale e design della produzione che lavorano all’unisono per creare il miglior prodotto possibile. Senza naturalmente dimenticare l’integrazione tra hardware e software.

La ricetta di Apple piace così tanto a Bumblebee Spaces che la startup, specializzata nella fusione tra arredamento e robotica, ha già assunto tre ex veterani del colosso di Cupertino, nel tentativo di replicare al suo interno organizzazione e processi che hanno trasformato Apple in un colosso planetario.

Il primo ad approdare in questa avventura è stato Rico Zorkendorfer che in passato ha fatto parte del team di design guidato da Jony Ive. Più recentemente altri due ex veterani Apple hanno raggiunto Zorkendorfer in Bumblebee Spaces.

Si tratta di Steve Zadesky, per oltre 20 anni a Cupertino, dove si è occupato di progettazione, inclusi i primi iPod e iPhone, fino a gestire il progetto Apple Car dal 2014 al 2016, quando la divisione è stata ridimensionata dall’obiettivo di realizzare una vettura completa allo sviluppo di una piattaforma di guida autonoma. Ora Zadesky fa parte del consiglio di amministrazione di Bumblebee Spaces come consulente su sviluppo prodotto e marketing.

Infine Nick Forlenza, ex vice presidente Apple per design della produzione dimessosi quest’anno, approderà a breve in Bumblebee Spaces come consulente strategico per produzione e operazioni, come segnala Bloomberg. Nel sito web della startup l’obiettivo descritto è quello di rivoluzionare la casa impiegando robotica e software di precisione per «Trasformare lo spazio inutilizzato spostando mobili e contenitori nel soffitto».

