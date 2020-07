EQ Ready, un’app per capire se la mobilità elettrica fa al caso nostro

Un’auto elettrica o un’ibrida plug-in è adatta alla mia vita di tutti i giorni? L’app EQ Ready aiuta il singolo guidatore a capire se il passaggio alla trazione elettrica è fattibile nel suo caso, attraverso l’analisi del suo comportamento di guida personale.

Dalla sua introduzione tre anni fa l’app, gli sviluppatori fanno sapere che l’ap è stata scaricata più di 1,6 milioni di volte. Ora è disponibile la versione aggiornata, che offre nuove funzioni come la “sfida di 7 giorni”, la simulazione di ricarica virtuale e altre funzionalità migliorate.

“«La nostra app EQ Ready aiuta i guidatori a scoprire se un’auto elettrica risponde alle loro esigenze specifiche, indipendentemente dal marchio dell’auto utilizzata. È una finalità importante, perché le auto elettriche e i modelli ibridi sono molto più adatti alla quotidianità di quanto pensi la maggior parte delle persone. Con l’app EQ Ready l’utente può disporre di più funzioni in ancora più Paesi (circa 30 in tutto il mondo) e, ad esempio, convincersi di quanto sia già estesa la rete di infrastrutture di ricarica in molti mercati. In questo modo l’app diventa per gli utenti il primo passo importante verso la svolta della mobilità elettrica», spiega Sabine Scheunert, Vice President Digital & IT Mercedes-Benz Cars Marketing & Sales.

Sfida di 7 giorni

Dopo aver avviato l’app inizia la “sfida di 7 giorni” nella quale si analizzano i tragitti quotidiani dell’utente, con il suo consenso. In questo caso si applica il principio dell’autodeterminazione: i dati personalizzati vengono raccolti soltanto previo consenso esplicito da parte dell’utente. Al termine dei 7 giorni l’app, sulla base delle abitudini di mobilità individuali, mostra se l’utente è pronto per un modello ibrido plug-in o un’auto elettrica di Mercedes-Benz. Durante la sfida vengono visualizzate all’utente ogni giorno informazioni aggiornate sui suoi tragitti e sulla mobilità elettrica.

L”app EQ Ready può calcolare in anticipo i tragitti insieme al relativo fabbisogno energetico e ai consumi specifici. L’energia richiesta per il tragitto inserito si ricava dalle analisi del percorso da parte di fornitori di dati sul traffico e dai profili di velocità risultanti. Inoltre vengono visualizzate tutte le possibilità di ricarica presenti lungo il tragitto. Sulla base dei circa 1,6 milioni di tragitti finora analizzati in forma anonima è stata calcolata la loro lunghezza media. Risulta che: il 90% di tutti i tragitti è inferiore ai 50 chilometri e il 96% di tutti i tragitti è inferiore ai 100 chilometri.

La distanza media di ciascun tragitto degli utenti varia da un mercato all’altro. Il risultato è significativo e mostra che il 90% dei tragitti calcolati potrebbe essere percorso con la sola modalità elettrica a bordo degli attuali modelli ibridi plug-in di Mercedes-Benz.

L’app verifica se le destinazioni dell’utente possono essere raggiunte anche con la trazione elettrica, ma non solo: lo informa ogni giorno sul fabbisogno elettrico e sulle infrastrutture di ricarica disponibili lungo i suoi tragitti. Inoltre l’utente ha la possibilità di simulare i tempi di ricarica per le diverse soluzioni di ricarica.

La versione per dispositivi Apple ichiede iOS 11.0 o versioni successive; è compatibile con iPhone, iPad e iPod touch, “pesa” 46,7MB e si scarica gratis da qui. La versione per Android richiede Android 6.0 o segienti e si scarica da qui.

Tutte le notizie di macitynet che riguardano le auto, i veicoli elettrici e anche la mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.