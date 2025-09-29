Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » Android World » CMF Headphone Pro, le cuffie ricche di tecnologia e stile a prezzo abbordabile
Android WorldAudio / Video / TV / Streaming

CMF Headphone Pro, le cuffie ricche di tecnologia e stile a prezzo abbordabile

Di Emiliano Contarino
CMF Headphone Pro sono le nuove cuffie del brand di Nothing, personalizzazione e durata al massimo - macitynet.it

Appena presentate, CMF Headphone Pro sono le nuove cuffie del marchio creato da Nothing, che si pongono l’obiettivo di entrare in questo mercato dalla porta principale, senza rinunciare a caratteristiche di spessore, ma proseguendo nella filosofia CMF di lanciare dispositivi dall’estetica accattivante, sempre mantenendo un occhio di riguardo al portafoglio.

Quello che stupisce inizialmente è l’estetica delle cuffie: sono progettate per essere pratiche e personalizzabili. Questo grazie ai cuscinetti auricolari che possono essere avvitati e svitati con facilità, così da poterli pulire, sostituire e mantenere igienici senza difficoltà. Nel negozio online del costruttore i cuscinetti sostitutivi sono già disponibili in una ampia gamma di colori, mentre per l’acquisto iniziale vengono proposte cuffie mono colore, con cerchietto e cuscinetti nella stessa tinta, disponibili in verde, grigio chiaro e grigio scuro.

CMF Headphone Pro sono le nuove cuffie del brand di Nothing, personalizzazione e durata al massimo - macitynet.it

La gestione dell’ascolto è intuitiva e completamente demandata a pulsanti, cursore e rotella presenti sui padiglioni. Le cuffie presentano infatti un cursore a scorrimento per modulare bassi o alti, mentre con una rotazione dello slider è possibile regolare il volume. Una sola pressione, invece, consente di mettere in pausa o continuare la riproduzione, mentre una pressione prolungata permette di passare tra le modalità di cancellazione del rumore.

CMF Headphone Pro sono le nuove cuffie del brand di Nothing, personalizzazione e durata al massimo - macitynet.it

Non manca anche il supporto all’intelligenza artificiale: un pulsante di avvio personalizzabile consente di attivare ChatGPT, anche se lo stesso pulsante può essere personalizzato per attivare l’audio spaziale o la registrazione di note vocali integrate con Essential Space. Quest’ultima funzione, però, necessita di uno smartphone Nothing, dotato di Nothing OS.

CFM Headphone Pro vantano fino a 100 ore di riproduzione musicale (50 ore con ANC attivata), 50 ore di conversazione e la possibilità di ottenere fino a 4 ore di ascolto con soli 5 minuti di ricarica. La batteria si ricarica completamente in meno di 2 ore tramite USB-C, ma anche quando si rimane a zero, si può continuare ad ascoltare semplicemente collegando le cuffie via cavo a smartphone o laptop.

CMF Headphone Pro sono le nuove cuffie del brand di Nothing, personalizzazione e durata al massimo - macitynet.it

La qualità audio è affidata a driver personalizzati da 40 mm, diaframmi nichelati che riducono la distorsione, bobina in rame da 16,5 mm, condotto dei bassi regolato e doppia camera per una profondità sonora superiore. Sono cuffie certificate Hi-Res cablata e wireless, così da assicurare un audio nitido e fedele, supportato anche da LDAC.

CMF Headphone Pro sono le nuove cuffie del brand di Nothing, personalizzazione e durata al massimo - macitynet.it

Non manca una funzione Audiodo Personal Sound, che crea un profilo sonoro dedicato dopo un breve test via app, ottimizzando la resa indipendentemente dal dispositivo usato. La cancellazione ibrida del rumore si adatta automaticamente all’ambiente, mentre la modalità Trasparenza permette di essere consapevoli di ciò che ci circonda.

CMF Headphone Pro sono le nuove cuffie del brand di Nothing, personalizzazione e durata al massimo - macitynet.it

Pensate per durare, le CMF Headphone Pro sono state sottoposte a 61 rigorosi test di resistenza: inserimenti della porta di ricarica (5.000 volte), escursioni di temperatura (-40/75°C per 48 ore), nebbia salina, cicli sulla manopola (20.000 volte), pressioni sui pulsanti (10.000 volte) e test sull’archetto e le cerniere. Sono cuffie affidabili, che uniscono qualità, funzionalità e stile.

Prezzo e disponibilità

Sicuramente più economiche rispetto alle Headphone (1) di Nothing (qui l’articolo dedicato), queste CMF Headphone Pro sono già disponibili su Amazon al prezzo di 99 euro.

Sto caricando altre schede...
Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Offerte Speciali

MacBook Air M4 offre di più e costa meno nelle prime recensioni - macitynet.it

MacBook Air M4 a 949 € su Amazon, gli studenti lo pagano 889 €

Amazon sconta al minimo storico il MacBook Air M4: solo 899 euro. Ma agli studenti viene offerta un altro sconto di 60 euro per un prezzo pazzesco: solo 839 €
Articolo precedente
Esselunga lancia il prodotto tech dell’anno: a meno di 20 euro te lo porti a casa
Articolo successivo
Microsoft 365 Copilot, si lavora insieme e con l’intelligenza artificiale

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.