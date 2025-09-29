CMF Headphone Pro, le cuffie ricche di tecnologia e stile a prezzo abbordabile

Appena presentate, CMF Headphone Pro sono le nuove cuffie del marchio creato da Nothing, che si pongono l’obiettivo di entrare in questo mercato dalla porta principale, senza rinunciare a caratteristiche di spessore, ma proseguendo nella filosofia CMF di lanciare dispositivi dall’estetica accattivante, sempre mantenendo un occhio di riguardo al portafoglio.

Quello che stupisce inizialmente è l’estetica delle cuffie: sono progettate per essere pratiche e personalizzabili. Questo grazie ai cuscinetti auricolari che possono essere avvitati e svitati con facilità, così da poterli pulire, sostituire e mantenere igienici senza difficoltà. Nel negozio online del costruttore i cuscinetti sostitutivi sono già disponibili in una ampia gamma di colori, mentre per l’acquisto iniziale vengono proposte cuffie mono colore, con cerchietto e cuscinetti nella stessa tinta, disponibili in verde, grigio chiaro e grigio scuro.

La gestione dell’ascolto è intuitiva e completamente demandata a pulsanti, cursore e rotella presenti sui padiglioni. Le cuffie presentano infatti un cursore a scorrimento per modulare bassi o alti, mentre con una rotazione dello slider è possibile regolare il volume. Una sola pressione, invece, consente di mettere in pausa o continuare la riproduzione, mentre una pressione prolungata permette di passare tra le modalità di cancellazione del rumore.

Non manca anche il supporto all’intelligenza artificiale: un pulsante di avvio personalizzabile consente di attivare ChatGPT, anche se lo stesso pulsante può essere personalizzato per attivare l’audio spaziale o la registrazione di note vocali integrate con Essential Space. Quest’ultima funzione, però, necessita di uno smartphone Nothing, dotato di Nothing OS.

CFM Headphone Pro vantano fino a 100 ore di riproduzione musicale (50 ore con ANC attivata), 50 ore di conversazione e la possibilità di ottenere fino a 4 ore di ascolto con soli 5 minuti di ricarica. La batteria si ricarica completamente in meno di 2 ore tramite USB-C, ma anche quando si rimane a zero, si può continuare ad ascoltare semplicemente collegando le cuffie via cavo a smartphone o laptop.

La qualità audio è affidata a driver personalizzati da 40 mm, diaframmi nichelati che riducono la distorsione, bobina in rame da 16,5 mm, condotto dei bassi regolato e doppia camera per una profondità sonora superiore. Sono cuffie certificate Hi-Res cablata e wireless, così da assicurare un audio nitido e fedele, supportato anche da LDAC.

Non manca una funzione Audiodo Personal Sound, che crea un profilo sonoro dedicato dopo un breve test via app, ottimizzando la resa indipendentemente dal dispositivo usato. La cancellazione ibrida del rumore si adatta automaticamente all’ambiente, mentre la modalità Trasparenza permette di essere consapevoli di ciò che ci circonda.

Pensate per durare, le CMF Headphone Pro sono state sottoposte a 61 rigorosi test di resistenza: inserimenti della porta di ricarica (5.000 volte), escursioni di temperatura (-40/75°C per 48 ore), nebbia salina, cicli sulla manopola (20.000 volte), pressioni sui pulsanti (10.000 volte) e test sull’archetto e le cerniere. Sono cuffie affidabili, che uniscono qualità, funzionalità e stile.

Prezzo e disponibilità

Sicuramente più economiche rispetto alle Headphone (1) di Nothing (qui l’articolo dedicato), queste CMF Headphone Pro sono già disponibili su Amazon al prezzo di 99 euro.

