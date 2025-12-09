Nissan e Sonatus insieme per accelerare lo sviluppo dei veicoli con l’intelligenza artificiale

Nissan Technical Centre Europe (NTCE) e Sonatus, azienda statunitense che opera nel campo del software per veicoli, hanno annunciato una partnership finalizzata ad accelerare il processo di sviluppo dei veicoli.

Grazie a Collector AI e Sonatus AI Technician di Sonatus, gli ingegneri dell’NTCE di Cranfield, nel Regno Unito, possono raccogliere e analizzare in tempo reali i dati di bordo dei veicoli e confrontarli con quelli storici. Lo strumento di IA utilizza le informazioni in arrivo dai sensori, dalle unità di controllo elettronico (ECU) e dagli strumenti di diagnostica per rilevare automaticamente irregolarità, potenziali guasti e inefficienze operative.

Lo strumento è ancora in fase di sviluppo, ma i primi test hanno dimostrato la sua efficienza nella risoluzione dei problemi, riducendo la dipendenza dai veicoli di prova e i relativi tempi di indagine, che passano così da due settimane a soli due giorni.

L’IA permette di ridurre la dipendenza dai veicoli di prova

Gli strumenti di intelligenza artificiale diventeranno un elemento fondamentale del programma di test di Nissan. In collaborazione con Sonatus e altri fornitori, la casa automobilistica riferisce che saranno adottati programmi di test intelligenti per lo sviluppo dei modelli futuri, tra cui i nuovi Nissan LEAF e JUKE.

Nissan NTCE e Sonatus presenteranno dimostrazioni dal vivo di raccolta dati e diagnostica basata sull’intelligenza artificiale al CES 2026 di Las Vegas.

Per le notizie che trattano di auto, veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione dedicata ViaggiareSmart del nostro sito.

Tutti gli articoli che parlano di Intelligenza Artificiale sono nella sezione dedicata di macitynet.