Uno spazio comodo e sicuro per cani in auto con l’estensore dei sedili, coupon sconto a 80€

Se avete un cane grande o molto grande oppure semplicemente vivace e lo volete mettere sul sedile posteriore della vostra auto, c’è un’offerta Amazon per voi: SHARLOVY, un estensore per sedile posteriore per cani, pensato per aumentare lo spazio a disposizione degli animali durante i viaggi che oggi costa solo 80,25€ invece di 107€, grazie al coupon attivabile direttamente nella pagina prodotto.

Più spazio per i cani nei sedili posteriori

Il SHARLOVY Estensore per sedile posteriore per cani è progettato per offrire fino al 40% di spazio extra sul sedile posteriore, trasformando l’area in un letto stabile e comodo.

Le tre tavole rigide integrate impediscono che il cane cada o sprofondi tra i sedili, permettendogli di distendersi senza costrizioni. Le quattro alette laterali aiutano a prevenire cadute o spostamenti bruschi in caso di frenate improvvise. Questo accessorio si configura quindi non solo come una protezione per l’auto, ma anche come un elemento di comfort per l’animale.

Materiali robusti e protezione completa

Il coprisedile è realizzato con sei strati di tessuto, tra cui Oxford 600D impermeabile, strato rigido interno e rivestimento antigraffio, offrendo una protezione completa da macchie, usura e artigli.

L’altezza aggiuntiva del rivestimento laterale protegge anche le porte interne del veicolo, rendendo questo modello adatto a cani vivaci o di grande taglia. L’installazione è pensata per una lunga durata: i materiali resistono a un uso intenso e garantiscono la protezione della tappezzeria nel tempo.

Accessori integrati per sicurezza e comfort

Questo coprisedile include sei cinghie regolabili, due ancoraggi di sicurezza e una cintura con imbracatura per fissare il cane, evitando che si muova liberamente all’interno dell’auto.

Una rete centrale traspirante permette il passaggio dell’aria e il contatto visivo con il conducente, riducendo l’ansia nei cani. Comode tasche portaoggetti sono utili per guinzagli, ciotole o salviette, mantenendo tutto ordinato e a portata di mano durante il viaggio.

Compatibilità con auto, SUV e furgoni

Con dimensioni di 160 x 132 cm, il SHARLOVY Estensore per sedile posteriore per cani si adatta a una vasta gamma di veicoli, inclusi SUV, berline e pick-up. Il sistema è pieghevole per essere riposto facilmente, e può essere impiegato anche come copertura per il bagagliaio o superficie per il campeggio.

Si pulisce senza difficoltà: basta un panno umido, un aspirapolvere o un ciclo in lavatrice. Pensato per chi viaggia spesso con animali di taglia medio-grande, combina praticità e protezione in un solo accessorio.

Il prezzo di listino del prodotto è di 107€, ma al momento è possibile acquistarlo a 80,25€ attivando il coupon sconto del 25%.

