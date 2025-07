Bitchat, l’app di Dorsey per messaggiare senza web è disponibile per iPhone e Mac

Già all’inizio del mese Jack Dorsey, co-fondatore di Twitter e attuale CEO di Block, aveva presentato Bitchat, un applicativo di messaggistica piuttosto particolare. Chiamata Bitchat, pensata per comunicare senza connessione internet e senza bisogno di numeri di telefono o email, è adesso disponibile al download. Ma come funziona?

Disponibile da poco su App Store, l’app funziona su iPhone, iPad, Mac e anche su Apple Vision Pro. La particolarità è che Sfrutta il Bluetooth per connettere direttamente i dispositivi nelle vicinanze, creando una sorta di rete locale tra utenti presenti nello stesso spazio fisico.

Bitchat è stata sviluppata all’interno di un collettivo open-source chiamato “and Other Stuff”, finanziato direttamente da Jack Dorsey. L’app è pensata per offrire uno strumento di messaggistica semplice e sicuro, ideale per comunicare in modo privato durante eventi, incontri dal vivo o situazioni di emergenza, senza bisogno di connessione internet o dati personali.

Studiata per essere sicura

I messaggi sono crittografati e archiviati in modo sicuro. Inoltre, è presente una funzione chiamata “Panic Mode”, che permette di cancellare tutti i dati dell’app con un triplo tocco — una misura pensata per proteggere la privacy in caso di necessità.

Secondo Dorsey, Bitchat è anche un terreno di sperimentazione tecnica: dalla costruzione di reti mesh Bluetooth a sistemi di store-and-forward e modelli avanzati di crittografia.

Proprio per questo motivo, l’app è stata progettata per funzionare anche in assenza totale di connessione, caratteristica che la rende potenzialmente utile in contesti di censura o blocco delle comunicazioni digitali.

Bitchat si inserisce in un filone di applicazioni che esistono da oltre un decennio, ma rilancia l’idea con una nuova attenzione alla sicurezza, alla semplicità d’uso e all’autonomia da internet.

Sicuramente si tratta di un esperimento interessante, che punta a offrire alternative concrete ai canali di comunicazione tradizionali, sempre più centralizzati e controllati e che si propone come strumento di comunicazione in situazioni di emergenza.

L’app si scarica gratis direttamente da questo indirizzo.

