Eufy sconta robot e telecamere anche in kit per Halloween

Halloween si avvicina e, insieme alle zucche e alle decorazioni, su Amazon trovate tante offerte interessanti come quelle appena lanciate da Eufy per alcuni aspirapolvere robot e diverse telecamere di sicurezza proposte anche in kit con risparmi che arrivano fino al 38%, rendendo di fatto più accessibili quei prodotti di fascia alta che normalmente richiederebbero un investimento maggiore.

Di seguito trovate una panoramica delle offerte in corso e a seguire come sempre trovate tutti i box per visionare la scheda tecnica e procedere eventualmente con l’acquisto. Occhio agli sconti: alcuni si applicano al checkout.

Telecamere

Il gruppo di offerte più ricco riguarda le telecamere di videosorveglianza, con diverse soluzioni installabili sia all’esterno che all’interno dell’abitazione. Come dicevamo le trovate anche in kit di due o più modelli che offrono un ulteriore risparmio per chi vuole comprarne diverse da installare in vari punti della casa.

Quelle da esterno sono anche alimentabili a batteria e con pannello solare, in modo da essere completamente indipendenti e più facili da posizionare anche laddove la corrente non arriva, e ovviamente sono certificate IP67 per resistere agli agenti atmosferici e anche con visione notturna.

Ci sono modelli Full HD e altri modelli più performanti in 4K, con rilevamento AI, pan-tilt e riconoscimento facciale, e altri modelli invece specifici per l’intero con montaggio magnetico, memoria locale e riconoscimento di animali e bambini.

Aspirapolvere e Lavapavimenti

Lato pulizia invece ci sono due robot aspirapolvere in promozione, dotati di funzione lavapavimenti abbinata e stazione per l’autosvuotamento del serbatoio. Sono soluzioni tutto-in-uno che vi permettono di mantenere pulita la casa senza muovere un dito, se non per svuotare il sacchetto indicativamente ogni mese.

Offrono buona potenza di aspirazione (fino 8.000 Pa), mop rotanti che esercitano una buona pressione (circa 1 Kg) sul pavimento, riconoscimento degli ostacoli con AI e ricarica automatica.

Se stavate cercando strumenti come questi per migliorare la sicurezza o la pulizia domestica, allora le offerte lanciate da Eufy per Halloween potrebbero permettervi di esaudire finalmente i vostri sogni con un buon risparmio sul prezzo di listino. Come dicevamo tenete presente che alcuni dei prodotti in promozione hanno lo sconto al checkout.