iPhone 17 e i servizi danno un nuovo record di profitti per Apple

Apple ha chiuso il quarto trimestre fiscale 2025 con un nuovo record di ricavi e utili, superando le previsioni del mercato. I ricavi trimestrali hanno raggiunto 102,47 miliardi di dollari, in crescita del 7,9% rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre l’utile per azione diluito (EPS) si è attestato a 1,85 dollari, in aumento del 13% anno su anno.

L’utile netto è stato di 27,5 miliardi di dollari, più che raddoppiato rispetto ai 14,7 miliardi dello stesso periodo del 2024, quando i risultati erano stati penalizzati da una multa una tantum di 10,2 miliardi di dollari per questioni fiscali nell’Unione Europea.

Il margine lordo sale al 47,2%, contro il 46,2% dell’anno precedente, confermando la solidità dei ricavi generati dai Servizi e dai prodotti a più alto valore aggiunto.

Si tratta del miglior trimestre di settembre nella storia di Cupertino, con nuovi massimi per iPhone e Servizi, e una performance complessiva che chiude un anno fiscale da 416,16 miliardi di dollari di ricavi totali e 112 miliardi di utile netto, entrambi record assoluti per l’azienda.

iPhone e Mac

Il comparto iPhone conferma la sua centralità con ricavi pari a 49,03 miliardi di dollari, in aumento del 6,1% rispetto ai 46,22 miliardi dell’anno precedente. Il nuovo ciclo di vendita della gamma iPhone 17 ha trainato la domanda nei mercati chiave di Stati Uniti e Cina, grazie al chip A18 Pro, al design rinnovato e alle funzioni di intelligenza artificiale introdotte con iOS 26.

Il segmento Mac cresce in modo significativo con ricavi di 8,73 miliardi di dollari, in aumento del 12,7% su base annua. È la seconda performance percentuale più forte tra le linee di prodotto. Il debutto dei nuovi MacBook Pro con chip M5 ha contribuito a rafforzare la domanda, soprattutto in Europa e Asia, dove i canali professionali hanno mostrato un’accelerazione. Apple punta ora a consolidare questa tendenza nel trimestre natalizio.

iPad e indossabili

Le vendite di iPad restano sostanzialmente stabili, con 6,95 miliardi di dollari di ricavi, mentre il comparto Wearables, Home e Accessori chiude con 9,01 miliardi, in lieve flessione dello 0,3%.

Il rallentamento del segmento potrebbe riflettere un ricambio più lento dei modelli di Apple Watch e AirPods, parzialmente compensato dal lancio dei nuovi AirPods Pro 3 e della linea aggiornata di Apple Watch SE.

Servizi

I Servizi si confermano il motore principale della crescita, con ricavi record di 28,75 miliardi di dollari, in aumento del 15,1% anno su anno. La divisione, che include App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV+, AppleCare e i pacchetti Apple One, genera ormai circa il 25% del fatturato totale.

Con margini lordi prossimi al 75%, quasi il doppio rispetto al comparto iPhone, i Servizi hanno permesso ad Apple di elevare il margine complessivo al 47%, rispetto al 38% del 2020. Secondo il CFO Kevan Parekh, “il trimestre di settembre chiude un anno record con crescita a doppia cifra dell’utile per azione e una base installata di dispositivi attivi ai massimi storici in tutte le categorie”.

Cina ancora debole

Tutte le principali aree geografiche, con l’eccezione della Cina, mostrano una crescita significativa. Le Americhe salgono del 6,1% a 44,19 miliardi, l’Europa cresce del 15,1% a 28,70 miliardi, il Giappone aumenta del 12% a 6,64 miliardi e il Resto dell’Asia-Pacifico registra un +14,4% a 8,44 miliardi.

La Grande Cina è invece l’unica area in calo, con 14,49 miliardi di ricavi e una flessione del 3,6% rispetto all’anno precedente, segno di un mercato ancora competitivo e influenzato dalle tensioni commerciali.

Capitale e dividendo

Con una capitalizzazione di mercato che ha superato i 4.000 miliardi di dollari, Apple consolida la sua posizione come azienda più quotata al mondo. Il consiglio di amministrazione ha approvato un dividendo in contanti di 0,26 dollari per azione, pagabile il 13 novembre 2025 agli azionisti registrati al 10 novembre 2025.

Durante la conference call, Tim Cook ha sottolineato come “Apple sia orgogliosa di aver raggiunto un record di ricavi per il trimestre di settembre, con risultati storici per iPhone e Servizi, e la lineup di prodotti più forte di sempre mentre ci avviciniamo alla stagione natalizia”.

Come avviene ormai da diversi anni, l’azienda non ha fornito previsioni ufficiali per il trimestre in corso, pur indicando ottimismo sulla domanda e sulla solidità del portafoglio prodotti.

Dopo la pubblicazione dei risultati, il titolo Apple è rimasto stabile nel dopo mercato, dopo un lieve rialzo in chiusura di giornata.