Eurospin riscalda tutta casa spendendo pochissimo: è l’accessorio che tutti stanno comprando, solo 22,99 euro

Con l’arrivo dei primi freddi è proprio ciò che serve in casa per scaldare ogni spazio di un appartamento, comodo, pratico ed economico

Il volantino di Eurospin è sempre una “miniera di sorprese”, la grande catena di ipermercati propone una quantità di prodotti in offerta, che hanno un costo davvero irrisorio se paragonato al reale valore di mercato. Uno degli ultimi prodotti che sta andando letteralmente a ruba serve a scaldare la casa e costa meno di 25 euro.

Un’occasione unica da non lasciarsi scappare, soprattutto in questo periodo dell’anno in cui le temperature iniziano a calare e, soprattutto la sera, quando si rientra in casa dopo una giornata di lavoro, la si trova fredda e gelida e si vorrebbe un po’ di caldo.

Termoventilatore in offerta da Eurospin, come scaldarsi con pochi euro

Il volantino di Eurospin sa davvero come sorprendere i suoi clienti, sono tantissimi i prodotti offerti a prezzi competitivi e tra questi il termoventilatore è sicuramente quello del momento. Parliamo di un elettrodomestico davvero utilissimo, soprattutto con l’arrivo dell’inverno.

Uno dei prodotti che Eurospin ripropone in offerta molto spesso, soprattutto nei mesi più freddi, è il termoventilatore ceramico con riscaldamento rapido. Il prezzo varia, ma generalmente si aggira tra i 22,90 e i 27,90 euro e parliamo di un prodotto che sul mercato può costare anche più di 100 euro. Quell’offerto dalla grande catena di ipermercati è la soluzione ideale per chi è alla ricerca di un piccolo strumento da spostare da stanza in stanza, per scaldare l’ambiente.

Dotato di touch screen a LED, ha anche un telecomando, aspetto che rende questo termoventilatore ancora più comodo, perché consente di azionarlo senza doversi alzare, ad esempio restando comodamente seduti sul divano a guardare un film. In più ha una protezione perfetta per evitare che si ribalti, la potenza è 1400/2000W. Dal design minimal e moderno, è perfetto per essere posizionato in ogni angolo della casa, grazie allo stile semplice non cozza con nessun tipo di arredamento.

Il plus dei termoventilatori in ceramica è il fatto che questo materiale non solo si riscalda in modo veloce, ma riesce a trattenere il calore, evitando così di consumare molta energia, cosa fondamentale considerato l’aumento dei prezzi in bolletta. E’ silenzioso, dunque, quando è in funzione non dà alcun tipo di fastidio. Inoltre questo genere di termoventilatore è considerato più sicuro di quello elettrico, aspetto importante perché vuol dire che ci si potrà riscaldare in casa propria, senza avere alcun timore.