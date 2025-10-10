Intel Panther Lake, presentata le CPU per i notebook del 2026

Intel ha svelato dettagli sull’architettura dei processori Intel Core Ultra series 3, nome in codice “Panther Lake“, previsti in spedizione entro la fine dell’anno e che dunque vedremo su notebook a partire dal 2026. I chip Panther Lake sono i primi di Intel realizzati con il processo produttivo 18A, “il più avanzato nodo sviluppato e prodotto negli Stati Uniti”, sottolinea l’azienda in un comunicato nel quale in più punti sembra voler strizzare l’occhio all’amministrazione Trump (ricordiamo che recentemente il governo USA è entrato nel capitale dell’azienda con una quota del 9,9%).

Intel ha anche mostrato in anteprima lo Xeon 6+ (nome in codice Clearwater Forest), primo processore per server creato con processo produttivo 18A che dovrebbe arrivare nella prima metà del 2026. Sia i processori Panther Lake, sia i Clearwater Forest, sono prodotti nella Fab 52, fonderia all’avanguardia situata a Chandler (Arizona), quella che Intel indica come “una pietra miliare”, investimento che ha permesso di rafforzare la tecnologia sul suolo statunitense, scelta indicata come fondamentale per creare “una resiliente catena di fornitura di semiconduttori”.

Per quanto riguarda i nomi commerciali, Intel non ha indicato dettagli ma è probabile che userà il brand Core Ultra 300 nelle differenti declinazioni, e ulteriori dettagli saranno probabilmente svelati a gennaio nell’ambito del Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas.

Phanter Lake verrà proposto in tre differenti configurazioni, con modelli commerciali differenti in termini di frequenze di clock e altre caratteristiche. La versione base prevede 8 core, divisi in 4 P-core della famiglia Cougar Cove e 4 LP E-core della serie Darkmont. Saranno disponibili varianti con fino a 16 performance-core (P-core) e efficient-core (E-core) e Intel promette migliorie fino al 50% in termini di performance rispetto alla precedente generazione. Anche sul versante GPU si promettono migliorie fino al 50% in termini di performance grazie alla componente basata su architettura Xe3 che si distingue per un massimo di 4 core e 4 unità di ray tracing.

Il controller supporta memorie LPDDR5x sino a 6.800 MT/s oppure DDR5 sino a 6.400 MT/s. Il controller PCI Express integrato supporta 8 linee Express 4.0 e 4 linee PCI Express 5.0; non manca il supporto per un massimo di 4 periferiche Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 release 2 e connessioni Bluetooth Core 6.

I P-core integrati nei processori Panter Lake sono indicati con il nome in codice Cougar Cove; rispetto alle precedenti generazioni, sono state integrate diverse ottimizzazioni promettendo un incremento di potenza di elaborazione e l’aumento dell’efficienza energetica complessiva. Anche per gli E-core della famiglia Darkmont sono state implementate migliorie in termini di efficienza energetica.

Sul versante Intelligenza Artificiale, secondo quanto dichiarato da Intel si avranno a disposizione sino ad un massimo di 180 TOPS combinando GPU (fino a 10 TOPS con VNNI/AVX), NPU 5 (50 TOPS) e GPU Xe3 (120 TOPS),

A gennio per saperne di più

Il CES 2026, come accennato, sarà l’occasione per vedere delineate le varie versioni dei processori Phanter Lake che saranno sfruttati dai vari partner nei propri prodotti, i primi dei quali arriveranno probabilmente a fine gennaio. Con prodotti reali tra le mani sarà possibile verificare l’effettiva bontà di una piattaforma che sembra scalabile e adattabile a varie esigenze.

Tutti gli articoli che parlano di Finanza e Mercato sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.