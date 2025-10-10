Vivo copia il Liquid Glass di iOS 26

vivo, l’azienda cinese che produce smartphone e accessori per smartphone, si è “ispirata” al design Liquid Glass di Apple con l’ultimo aggiornamento del sistema operativo OriginOS 6 (basato su Android 16)

Il debutto di OriginOS 6 è previsto per il 10 ottobre, e per il 15 ottobre a livello globale; a differenza di quanto avvenuto finora, OriginOS non sarà più esclusiva del mercato cinese ma l’implementazione verrà offerta a livello internazionale.

Tra le peculiarità di OriginOS 6 similitudini con quanto già visto su iOS 26, con pulsanti arrotondati e il look in vetro traslucido.

In un filmato su YouTube distribuito dall’azienda cinese si fa riferimento all’acqua e molti degli elementi dell’interfaccia mostrati sembrano una copia spudorata di iOS 26: l’orologio, il Centro di Controllo, le sfumature delle icone, i pulsanti arrotondati con effetto vetro, il Dock, le trasparenze delle cartelle, ecc. Persino gli sfondi 2D o quelli con effetto 3D parallasse ricordano effetti che è possibile ottenere con iOS 26.

È indubbio che Vivo si sia ispirata a piene mani al design di Apple anche se mostra un generico riferimento all’acqua nel filmato di presentazione della nuova interfaccia. “Con OriginOS 6, ogni swipe, scroll e tap è più fluido che mai. Niente lag, niente scatti. Solo movimenti naturali senza sforzi, creati per il vostro modo di muovervi”, si legge in alcuni dei materiali promozionali predisposti per l’aggiornamento.

Curiosa anche la scelta di usare nel materiale di marketing l’orario 9.40, un minuto prima dell’indicazione che usa Apple: le 9.41 (l’orario della presentazione del primo iPhone avvenuta il 9 gennaio del 2007).

Su quali smartphone vivo arriverà l’update?

li smartphone vivo che dovrebbero ricevere l’update, sono:

vivo X200, vivo X200 Pro, vivo X200 Ultra, vivo X200 FE, vivo X200s, vivo X200 Pro mini

vivo X100, vivo X100 Pro, vivo X100 Ultra, vivo X100s, vivo X100s Pro

vivo X90, vivo X90 Pro, vivo X90 Pro+, vivo X90s

vivo X Fold 5

vivo X Fold 3 Pro

vivo X Fold 2

vivo X Flip

vivo V60, vivo V60e, vivo V60 Lite, vivo V60 Lite 4G

vivo V50, vivo V50e, ivo V50 Lite, vivo V50 Lite 4G

vivo V40, vivo V40e, vivo V40 Lite, vivo V40 Lite 4G, vivo V40 SE, vivo V40 Pro

vivo V30, vivo V30e, vivo V30 Pro, vivo V30 SE, vivo V30 Lite

vivo T4, vivo T4 Lite, vivo T4 Pro, vivo T4 Ultra, vivo T4x, vivo T4R

vivo T3, vivo T3 Lite, vivo T3 Pro, vivo T3 Ultra, vivo T3x

Sui più economici modelli della serie Y, si prevede che OriginOS 6 arriverà su questi modelli:

vivo Y400, vivo Y400 4G, vivo Y400 Pro

vivo Y300, vivo Y300 Plus, vivo Y300 Pro, vivo Y300 Pro+, vivo Y300 GT, vivo Y300t, vivo Y300i

vivo Y200 4G, vivo Y200+, vivo Y200 Pro, vivo Y200e, vivo Y200 GT, vivo Y200i, vivo Y200t

vivo Y39

vivo Y29 4G, vivo Y29s

vivo Y19, vivo Y19s Pro

Per quanto riguarda il brand iQOO, OriginOS 6 dovrebbe arrivare su: