Festa Prime, le migliori soluzioni Smart Home di Eve con Matter

Se le tariffe di gas ed elettricità aumentano è ora di investire sul risparmio e sulla sicurezza e fare un regalo alla vostra casa con HomeKit e Matter: diverse periferiche di Eve System – ex Elgato, l’azienda tedesca che per prima ha creduto nel sistema di domotica di Apple e in quello universale più recente – sono disponibili in sconto su Amazon con la Festa delle offerte Prime.

Sono tutti dispositivi basati su Wi-Fi e pure su Bluetooth e Thread e che, fino all’arrivo di Matter per essere controllati dall’esterno necessitavano di Apple TV, o un HomePod ma che oggi possono essere gestite anche dai dispositivi smart di Google e Amazon Alexa. Potete in ogni caso controllarli tramite il Bluetooth del vostro iPhone, iPad o Mac grazie all’applicazione Casa o dall’app Eve.

I dispositivi con Thread sono da tempo stati aggiornati aggiornati a Matter.

La caratteristica premiante di eve è che i suoi prodotti rispettano al massimo la privacy. Se non utilizzate il sistema iCloud di Apple ultrasicuro per la telecamera Homekit tutti i dati restano custoditi in locale e molti dispositivi hanno a bordo una memoria in grado di farl funzionare anche se senza il vostro smartphone come la programazione delle valvole termostatiche o l’erogazione dell’acqua. La telecamera in offerta sfrutta Homekit Secure Video per risconoscere i volti di chi entra in casa o per conservare le registrazioni video per una settimana sui server di Cupertino.

Alcuni di questi dispositivi sono da tempo compatibili oltre che con Bluetooth e Wi-Fi, e sono stati tra i primissimi a funzionare pure con Matter e quindi in abbinamento anche con Assistente Google e Amazon Alexa in un futuro vicinissimo ma sono il complemento ideale per una installazione domotica pure con HomePod mini.

Sotto trovate solo alcune delle migliori offerte in corso ma la pagina di Eve System ha sconti su quasi tutta la gamma di sensori, attuatori, sistemi di illuminazione e controllo del catalogo partite da questo link.

I prodotti sono tutti nella fascia dell’efficienza energetica, sicurezza e confort.

Sicurezza

Energia

Casa

Climatizzazione

Audio

