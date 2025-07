Lancio di iPhone 17, segnatevi questa data sul calendario

Apple ha la fama di essere azienda con segreti ben custoditi (anche se ultimamente la nomea si è un pochino appannata) ma se c’è una cosa su cui è possibile fare scommesse senza troppe probabilità di perderle, è la data di lancio degli iPhone.

Qui Apple è estremamente abitudinaria, o precisa se vogliamo. Basta andare a ritroso per fare una stima approssimativa, ma molto probabilmente corretta, su quando vedremo dal vivo iPhone 17.

Dal 2014 ad oggi, escludendo l’infausto anno 2020 dominato dal Covid, su dieci annunci per otto volte questi sono arrivati nella seconda settimana del mese, evitando la prima del mese quando cade la festa nazionale del Labor Day.

Si sono sempre tenute di martedì o mercoledì, tranne lo scorso anno quando (forse per evitare martedì 11 settembre, data di ricorrenza delle Torri Gemelle) si è tenuto di lunedì.

Apple predilige da sempre il martedì — o in alternativa il mercoledì — per i suoi eventi perché sono i giorni più efficienti dal punto di vista logistico, mediatico e operativo.

Annunciare i nuovi iPhone all’inizio della settimana consente all’azienda di gestire con ordine le comunicazioni post-keynote, di aprire i preordini il venerdì e di concentrare la copertura stampa nei giorni con maggiore visibilità.

Evitare il lunedì e il venerdì permette inoltre di aggirare le criticità legate ai rientri del weekend e alla chiusura della settimana lavorativa.

iPhone 17 annunciati martedì 9 o mercoledì 10 settembre

Partendo da questo presupposto possiamo dare puntare con ottima certezza alla settimana dell’8 settembre 2025, in particolare martedì 9 o mercoledì 10 settembre.

Il meccanismo sarà questo:

evento annunciato una settimana prima (probabilmente mercoledì 3 settembre)

(probabilmente mercoledì 3 settembre) preordini il 12 settembre (venerdì)

(venerdì) arrivo nei negozi il 19 settembre (venerdì)

Scostarsi da questo schema richiederebbe modifiche complesse in termini di logistica globale, marketing e forniture. Resta possibile (anche se non probabile) che alcuni dei modelli siano annunciati ma possano arrivare un pochino dopo.

Ad esempio iPhone 17 Air, le cui linee di produzione dovranno essere ottimizzate per chassis ma anche componenti interne, ben più di quelle per iPhone 17 e iPhone 17 Pro, possa arrivare con un paio di settimane di ritardo.

E gli AirPods Pro 3?

Accanto alla nuova gamma di iPhone, oltre ad alcuni inevitabili accessori come le custodie, il keynote di settembre potrebbe riservare una novità importante anche per il segmento audio: l’introduzione degli AirPods Pro di terza generazione.

Quella attuale, lanciata nel 2022 e aggiornata con custodia USB-C nel 2023, inizia ad accusare il passare del tempo, soprattutto alla luce delle novità che Apple sta introducendo con Apple Intelligence e l’integrazione più stretta tra dispositivi.

Apple avrebbe in programma un importante aggiornamento hardware con miglioramenti significativi su tre fronti: qualità audio, autonomia e funzioni intelligenti. Si parla di un nuovo chip dedicato, che potrebbe gestire in modo più efficiente l’audio spaziale, l’adattamento dinamico della trasparenza e, soprattutto, l’interazione con Siri in locale, senza passare per la rete.

L’introduzione di Apple Intelligence in iOS 18 e nei nuovi iPhone rende plausibile l’arrivo di AirPods capaci di sfruttare al meglio questi sistemi, ad esempio per filtrare notifiche, leggere messaggi importanti o rispondere in modo contestuale.