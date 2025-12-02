Alan è una utility macOS che migliora l’Accessibilità evidenziando la finestra attiva

Alan è una piccola ma comoda utility gratuita per macOS che consente di evidenziare automaticamente la finestra attiva in quel momento, in modo da renderla visibile a colpo l’occhio, utile per chi ha difficoltà a districarsi con varie finestre aperte.

L’utility è una creazione dello sviluppatore Tyler Hall; l’applicazione si scarica su GitHub (il file Alan.zip da questo indirizzo); basta copiare l’applicazione nella cartella Applicazioni; al primo avvio è richiesto l’accesso alle opzioni di accessibilità aprendo Impostazioni di Sistema (Privacy e Sicurezza > Accessibilità) per consentire il controllo di alcune funzionalità del computer.

Dopo aver consentito la prima volta l’accesso alle funzioni di accessibilità basta uscire dall’app e rilanciarla: da questo momento in poi l’app evidenzierà la finestra attiva con un riquadro nero (colore di defalt che è possibile modificare a piacere). Dalle Impostazioni dell’app (menu Alan > Settings) è possibile modificare la larghezza e l’incasso del bordo, il colore e la tonaità da usare quando sul computer è attiva la modalità dark.

L’utility è molto comoda e sorprende che Apple non abbia pensato a una simile funzionalità; ha tuttavia dei limiti: non è ad esempio compatibile con le app che sfruttano il framework Electron (es. 1Password o Signal) e quando si sposta una finestra la relativa cornice non la segue istantaneamente (serve qualche secondo).Se lo sviluppatore la migliorerà, sembra promettente.

Lo sviluppatore spiega che, volendo, è anche possibile nascondere l’icona di Alan dal Dock. Basta uscire dall’app, aprire il Terminale e digitare:

defaults write studio.retina.Alan hideDock -bool true

e rilanciare l’app.

(Per fare riapparire l’icona nel Dock basta ovviamente riscrivere il comando sopra indicando “false” al posto di “true)

Alternativa sull’App Store è Focus, in grado di evidenziare in modo deciso sul Dock l’app aperta in quel momento, eventualmente con tanto di orologio per rendere l’icona più informativa.