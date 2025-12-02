Facebook Twitter Youtube
Imetec Puffer Scarf, la sciarpa riscaldabile elegante e tecnica
Imetec Puffer Scarf, la sciarpa riscaldabile elegante e tecnica

Imetec, l’azienda che per molti è quasi sinonimo di calore personale, lancia una sciarpa riscaldabile, un accessorio che guarda a chi apprezza i capi tecnici e cerca un comfort aggiuntivo senza rinunciare alla libertà di movimento e allo stile.

La Puffer Scarf, questo il nome del prodotto, integra un pannello riscaldante ultrasottile collegato a un powerbank, soluzione che elimina cavi e batterie proprietarie. L’autonomia dichiarata arriva fino a sette ore, variabile in base al livello di calore selezionato.

Il controllo PID regola la temperatura con micro aggiustamenti per evitare sbalzi e mantenere un’erogazione costante. Presente anche lo spegnimento automatico dopo 90 minuti, un accorgimento tipico dei dispositivi domestici più attenti alla sicurezza.

Materiali e uso quotidiano

L’interno in micropile rende la sciarpa morbida e confortevole, mentre l’esterno in tessuto waterproof e antistatico protegge dalle condizioni atmosferiche e ne permette il lavaggio senza particolari attenzioni

La scelta estetica è volutamente sobria e unisex, con colorazioni blu o nero. È un accessorio pensato per accostarsi al proprio abbigliamento, senza imporsi o richiamare l’attenzione. Si rivolge a chi cerca un supporto termico discreto, utile nei mesi più freddi, senza investire capi professionali.

Disponibilità e prezzo

La Puffer Scarf è disponibile sul sito Imetec e su Amazon a un prezzo consigliato di 39,99 €, con powerbank escluso. Una proposta che entra in una fascia accessibile e si rivolge a chi desidera un accessorio pratico per affrontare l’inverno con un comfort leggero ma percepibile.

