Dipendente Apple avrebbe svelato i segreti di Apple Watch ad Oppo

Apple ha intentato una causa contro ex dipendente nel distretto settentrionale della California. L’ex dipendente in questione, Chen Shi, ha lasciato Apple per andare a lavorare con la cinese Oppo e secondo la multinazionale di Cupertino prima di partire avrebbe sottratto segreti industriali relativi a Apple Watch, fornendo informazioni riservate all’azienda rivale.

A riferirlo è il sito statunitense Macrumors spiegando che Shi era un Sensor System Architect di Apple “molto ben pagato”, rimasto in azienda da gennaio 2020 a giugno 2025. L’uomo avrebbe avuto accesso a “importanti segreti industriali”, inclusi dettagli relativi al design di Apple Watch, documentazione di sviluppo, specifiche interne e tabelle di marcia.

Alla Casa di Cupertino l’uomo aveva riferito di voler tornare in Cina per occuparsi dei suoi anziani genitori, senza però indicare di avere nel frattempo accettato un incarico presso Oppo. Poco prima di lasciare Apple, Shi avrebbe recuperato documenti sensibili su Apple Watch e organizzato decine di incontri individuali con membri tecnici che si occupano dello smartwatch per conoscere dettagli su ricerche in corso e attività di sviluppo.

Cosa avrebbe fatto l’ex dipendente prima di lasciare Apple

Tre giorni prima di lasciare Apple, Shi ha scaricato 63 file da cartelle protette su Box (servizio per la condivisione dei documenti) trasferendo tutto su un drive USB. Dopo il download dei file, ha cercato informazioni su come inizializzare un MacBook e se qualcuno poteva capire l’apertura da parte sua di file su un drive condiviso; in più avrebbe inviato un messaggio al nuovo datore di lavoro, comunicando di avere raccolto “quante più informazioni possibili” da condividere con Oppo, in particolare dati di ricerca relativi a metodologie per il rilevamento della frequenza cardiaca. Presso Oppo, l’uomo ora guida un team che si occupa di tecnologie di rilevamento legate ai sensori.

Apple ha chiesto un’ingiunzione per impedire a Oppo di usare o rilevare segreti industriali, ma anche un risarcimento dei danni a carattere punitivo e il pagamento delle spese legali.