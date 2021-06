EZVIZ al Prime Day Amazon, videocamere di sicurezza per tutti

Sono davvero tanti i brand in sconto su Amazon per il Prime Day e molti tra questi sono rivolti alla casa smart. Vi segnaliamo i prodotti EZVIZ in sconto, tra i più affidabili e dotati di compatibilità con i migliori assistenti vocali. Ecco gli sconti sulle camere di sicurezza EZVIZ.

Tra le prime videocamere di sicurezza in sconto vi segnaliamo EZVIZ C6N, una telecamera Wi-Fi da interni, con risoluzione 1080p e in grado di effettuare il Pan, tilt e zoom per una visione completa e totale del proprio ambiente. E’ compatibile con Alexa, offre rotazione a 360 gradi, visione notturna, e non manca il tracciamento del movimento. Ancora, propone audio bi-direzionale per ascoltare ciò che avviene in casa, e parlare con i presenti. In sconto Prime Day si acquista ad appena 23,98 euro a questo indirizzo.

Ancora, salendo di budget, vi proponiamo EZVIZ CTQ3N, la telecamera WiFi da esterni on risoluzione 1080p. Non manca il supporto alla visione notturna a colori con visione fino a 30 metri. E’ datata di supporto AI, con rilevamento di persone, e funziona con Alexa. In questo caso il prezzo Prime day è di 54,98 euro.

Tra le top della camma, EZVIZ C3X. In questo caso parliamo di una telecamera wi-fi da esterni a 1080p, con visione notturna a Colori, fue obiettivi intelligenti, rilevamento umano supportato da algoritmo IA, audio bidirezionale, e supporto Alexa. Solitamente ha un listino di 169,99 euro, ma per il Prime Day si compra a 108,99 euro.

Di seguito tutti gli sconti EZVIZ per questo Amazon Prime Day 2021:

EZVIZ C6N Telecamera Wi-Fi Interno 1080p Videocamera Sorveglianza Interno Pan/Tilt/Zoom Compatibile con Alexa, Rotazione a 360°, Visione Notturna, Tracciamento del Movimento e Audio Bi-direzionale In offerta a 23,98 € – invece di 29,97 €

sconto 20% – fino al 22 giu 2021

EZVIZ C1 Mini Telecamera di Sorveglianza 720p,Telecamera WiFi Interno,Compatibile con Alexa,IP Camera per Bambini con Sensore Rilevamento Movimento,Audio Bidirezionale,Visione Notturna,Notifiche Push In offerta a 22,99 € – invece di 29,99 €

sconto 23% – fino al 22 giu 2021

EZVIZ C1 Mini Telecamera di Sorveglianza 1080p, Telecamera WiFi Interno, Compatibile con Alexa, IP Camera per Bambini con Sensore Rilevamento Movimento, Audio Bidirezionale, Visione Notturna In offerta a 29,89 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 22 giu 2021

EZVIZ C1C Telecamera di Sorveglianza 1080p, Generazione con Sensore PIR Audio Bidirezionale, Baby Monitor, Visione Notturna, Servizio di Cloud Compatibile con Alexa In offerta a 34,99 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino al 22 giu 2021

EZVIZ Telecamera da Interno IP Camera WiFi 1080P Videocamera di Sorveglianza Interno Visione Notturna Avviso Movimento Audio ad Due Vie Grandangolare App Mobile Compatibile con Alexa Modello CTQ2C In offerta a 27,98 € – invece di 49,99 €

sconto 44% – fino al 22 giu 2021

EZVIZ Telecamera Wi-Fi Interno PTZ HD Videocamera Sorveglianza Interno Wi-Fi con Tracciamento del Movimento e Audio Bi-direzionale Visione Notturna Compatibile con Alexa Modello CTQ6C In offerta a 27,98 € – invece di 49,99 €

sconto 44% – fino al 22 giu 2021

EZVIZ ezCube Pro Telecamera 1080p Videocamera Sorveglianza Interno Wifi ip Camera con Ottima Visione Notturna Avviso del Movimento Audio Bidirezionale Compatibile con Alexa Google Home In offerta a 29,99 € – invece di 50,00 €

sconto 40% – fino al 22 giu 2021

EZVIZ C3WN Telecamera WiFi Esterno 1080p Nuova Versione Videocamera Sorveglianza da Esterno con Visione Notturna Fino a 30M, Doppia Antenna Wi-Fi, Notifiche in Tempo Reale, IP66, Compatibile con Alexa In offerta a 49,99 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino al 22 giu 2021

EZVIZ C6CN 1080p Telecamera di Sorveglianza, 360° WiFi Videocamera Interno, Audio Bidirezionale, Maschera Intelligente della Privacy, Tracciamento del Movimento, Cloud, Compatibile con Alexa In offerta a 39,99 € – invece di 69,99 €

sconto 43% – fino al 22 giu 2021

EZVIZ CTQ3N Telecamera WiFi Esterno 1080p, Videocamera Sorveglianza Esterno WiFi con Visione Notturna a Colori 30m, IP Camera con Intelligenza Artificiale, Rilevamento di Persone, Funziona con Alexa In offerta a 54,98 € – invece di 79,99 €

sconto 31% – fino al 22 giu 2021

EZVIZ ezTube Telecamera IP Wi-Fi da Esterno 1080p, Videocamera di Sorveglianza con Visione Notturna fino a 30 m, Sistema d’Allarme con Luce Stroboscopica e Sirena, Compatibile con Alexa In offerta a 54,99 € – invece di 99,99 €

sconto 45% – fino al 22 giu 2021

EZVIZ C6W Telecamera di Sorveglianza WiFi da 4 MP per Interni, Panoramica / Inclinazione / Zoom a 360 ° Wi-Fi e Telecamera IP Ethernet, Visione Notturna, Rilevamento del Movimento delle Persone In offerta a 74,99 € – invece di 99,99 €

sconto 25% – fino al 22 giu 2021

EZVIZ C4W Telecamera Wi-Fi da Esterno 1080p Videocamera con Visione Notturna Fino 30m, Protezione IP67, Sistema d’allarme con Luce Stroboscopica e Sirena Audio Bidirezionale, Compressione Video H.265 In offerta a 75,99 € – invece di 119,00 €

sconto 36% – fino al 22 giu 2021

EZVIZ C3W 1080p Telecamera Ip Wi-Fi Da Esterno Con Visione Notturna A Colori Sistema D’Allarme Con Luce Stroboscopica E Sirena Compatibile Con Alexa, Bianco, Single lens In offerta a 79,99 € – invece di 129,99 €

sconto 38% – fino al 22 giu 2021

EZVIZ Telecamera da Esterno con Visione Notturna a Colori 4MP, Videocamera di Sorveglianza con Intelligenza Artificiale Rilevamento di Persone, Zone di Rilevamento Personalizzabili Modello C3W Pro In offerta a 103,98 € – invece di 149,99 €

sconto 31% – fino al 22 giu 2021

EZVIZ C3X Telecamera wi-fi esterno 1080p videocamera sorveglianza esterno wifi con visione notturna a Colori, Due obiettivi intelligenti, Rilevamento umano da algoritmo IA, Audio bidirezionale, Alexa In offerta a 108,99 € – invece di 169,99 €

sconto 36% – fino al 22 giu 2021

EZVIZ LC1C Telecamera Wi-Fi di Sorveglianza con Luce per Esterno 1080p, Illuminazione Faretti LED 2000 Lumen, Sensore PIR, Audio Bidirezionale, Visione Notturna, Bianco In offerta a 127,49 € – invece di 169,99 €

sconto 25% – fino al 22 giu 2021

EZVIZ LC1C Telecamera Wi-Fi di Sorveglianza con Luce per Esterno 1080p, Illuminazione Faretti LED 2000 lumen, Sensore PIR, Audio Bidirezionale, Visione Notturna, Nero In offerta a 127,49 € – invece di 169,99 €

sconto 25% – fino al 22 giu 2021

EZVIZ C3A 1080p Telecamera Wi-Fi a Batteria Senza Fili Kit da 2 con Base, Rilevamento di Movimento PIR, Audio 2 Vie, Visione Notturna, Impermeabile IP65, Compatibile con Alexa per Esterno ed Interno In offerta a 195,99 € – invece di 349,01 €

sconto 44% – fino al 22 giu 2021

EZVIZ C3A 1080p Telecamera di Videosorveglianza, Kit da 3 Telecamere a Batteria con Base W2D, Rilevamento di Movimento PIR, Audio 2 Vie, Visione Notturna, Impermeabile IP65, Compatibile con Alexa In offerta a 289,99 € – invece di 403,24 €

sconto 28% – fino al 22 giu 2021

Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte Prime Day visitando la pagina dedicata alle offerte, seguendoci con Telegram (canale @offertemacitynet), oppure visitando la sezione di Macitynet.it con tutte le offerte del Prime Day.