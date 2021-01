AirPods Max per la prima volta in sconto su Amazon

L’ultima creazione di Apple sono le cuffie AirPods Max e su Amazon le trovate già in sconto, anche se non di molto. Parliamo della versione in colore argento (e grigio siderale su ordinazione) che grazie ad un ribasso nel carrello le trovate a 597€.

Ricordiamo che le Airpods Max sono le cuffie più evolute del mondo Apple. Lanciae nella seconda metà di dicembre (la nostra recensione è qui) distinguono per tutte le funzioni tipiche delle Airpods Pro (inclusa ovviamente la soppressione del rumore) cui aggiungono driver dinamico da 40 mm con ridottissima distorsione armonica (inferiore all’1%) e una struttura più adeguata a garantire una elevata risposta musicale. Vengono anche fornite con una custodia che ne conserva la batteria. La struttura è in acciaio inossidabile con aste telescopiche, i padiglioni sono in allumino semi-snodati, i cuscinetti sono in memory foam. La regolazione del volume e controlli dei brani e di Siri mediante una corona digitale (simile a quella di Apple Watch). La La batteria dura fino a 20 ore di audio ad alta fedeltà, conversazione o riproduzione di film con cancellazione attiva del rumore e audio spaziale abilitati.

Amazon è imprimo rivenditore ad offrire le AirPods Max in sconto, questo mentre altrove (Apple Store incluso) sono ancora introvabili.

Click qui per comprare