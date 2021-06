Il Prime Day 2021 di Elgato è dedicato a streamer e vlogger

A tutti i vlogger e i video streamer all’ascolto: il Prime Day Amazon 2021 nasconde anche qualche sorpresa per voi. Ecco in offerta tre accessori Elgato che faranno la felicità di chi crea contenuti online.

Il primo accessorio che evidenziamo in offerta Prime Day è Elgato Cam Link 4K, una chiavetta USB che permetterà di collegare una DSLR, un camcorder o una cam esterna al PC o al Mac in totale facilità. Supporta la trasmissione a una qualità fino a 1080p a 60 fps, o anche fino a 4K a 30 fps. Al momento, si trova in offerta per il Prime Day a a 102,99 euro, anziché 129,99 euro.

Ancora, per i vlogger all’ascolto non potrà mancare un microfono d’eccezione. In questo caso, in offerta Elgato Wave:1, con capsula a condensatore cardioide, per registrare con voce nitida e dettagliata. Dispone di supporto all’app Wave Link, che controlla il Wave:1 e fino ad altre sette sorgenti, e riesce a creare 2 mix indipendenti. Gode di supporto alla tecnologia Converter da analogico a digitale a 24-bit/48 kHz. Inoltre, la Tecnologia Clipguard proprietari impedisce distorsioni virtuali. Anche il microfono è in offerta Prime day a 102,99 euro.

Ultimo, ma non per importanza, Elgato Ring Light, la luce ad Anello con bordo illuminato fino a 2500 Lumen. Si tratta di una luce indispensabile per chi effettua riprese indoor, e che offre un controllo totale all’utente, che potrà regolare le impostazioni tramite i pulsanti integrati o l’app su Mac, Windows, iPhone e Android. Offre una luce di 2500 lumen, e possibilitò di regolare il calore tra i 2900 e i 7000 K. L’offerta Prime Day sconta la periferica a 150,00 euro. Clicca qui per acquistarla.