EZVIZ Campanello Digitale CP4 con schermo touch e video Full HD scontato a 129,99€

Su Amazon trovate in offerta EZVIZ Campanello Digitale CP4, prodotto di punta nella sorveglianza della casa digitale che ogg costa  129,99€, in calo rispetto ai 163€ di listino

Design robusto e autonomia fino a 90 giorni

Il campanello digitale EZVIZ CP4 integra una batteria ricaricabile da 4600 mAh, capace di garantire fino a 90 giorni di autonomia in standby grazie al sistema di risparmio energetico. Il corpo è realizzato in lega di zinco ad alta resistenza, materiale che lo rende adatto all’uso esterno pur mantenendo un design elegante per adattarsi a qualsiasi porta d’ingresso. Questo equilibrio tra durata e estetica lo rende pratico sia per appartamenti sia per abitazioni indipendenti, riducendo la necessità di ricariche frequenti e offrendo al contempo solidità contro l’usura.

Funzioni smart e rilevamento intelligente

Il dispositivo non si limita a mostrare chi suona alla porta: grazie alla chiamata bidirezionale, permette di parlare con i visitatori anche a distanza, utilizzando lo smartphone. Sono disponibili più suonerie e persino un’opzione di cambio voce per non farsi riconoscere. Il rilevamento PIR con riconoscimento delle forme umane riduce i falsi allarmi causati da animali o oggetti in movimento, e la sensibilità può essere regolata direttamente dall’app EZVIZ. Questo consente di adattare il funzionamento alle diverse condizioni di utilizzo, migliorando l’affidabilità delle notifiche ricevute.

Video in Full HD e archiviazione flessibile

Il campo visivo a 166 gradi e la registrazione in 1080p FHD permettono di ridurre i punti ciechi e catturare dettagli nitidi anche in condizioni di luce variabili. I video possono essere salvati su scheda microSD fino a 512 GB (non inclusa) oppure nel cloud EZVIZ tramite abbonamento, offrendo maggiore sicurezza e opzioni di backup. Il CP4 supporta esclusivamente la connessione Wi-Fi a 2,4 GHz, ed è possibile condividere l’accesso con più utenti, che potranno visualizzare e gestire il dispositivo contemporaneamente da smartphone, tablet o PC.

Il prezzo attuale su Amazon è di 129,99€, rispetto al listino di 163€. Potete consultare l’offerta direttamente a questo link: EZVIZ Campanello Digitale CP4 a 129,99€ invece di 163€.

