Taxi volanti e droni merci hanno già le rotte tracciate negli Emirati Arabi

Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) hanno intrapres iniziative che mirano a ridefinire il trasporto urbano avviando lo sviluppo della mappatura di corridoi aerei e del quadro normativo per taxi volanti e droni merci pilotati e a guida autonoma.

Le collaborazioni strategiche tra Autorità generale per l’aviazione civile degli Emirati Arabi Uniti (GCAA), Consiglio della ricerca tecnologica avanzata (ATRC)—Technology Innovation Institute (TII) e il fondo ASPIRE mirano a ridefinire il modo in cui le persone e le merci si muovono negli spazi urbani.

Corridoi aerei e normative dovranno essaere definite entri i prossimi 20 mesi. Questi percorsi connetteranno importanti aeroporti internazionali e destinazioni iconiche negli EAU, estendendosi ulteriormente per assicurare l’integrazione continua di taxi aerei e droni merci guidati e autonomi attraverso gli scenari urbani della nazione.

Saif Mohammed Al Suwaidi, Direttore generale della GCAA ha riferito: “La mappatura dei corridoi aerei per i taxi aerei e droni pilotati e autonomi è un traguardo cruciale che consentirà l’implementazione ininterrotta di Advanced Air Mobility nell’infrastruttura degli EAU. Questa iniziativa garantisce l’adozione sicura ed efficiente della mobilità aerea, portando soluzioni trasformative al trasporto urbano, spianando la strada al futuro più intelligente e più sicuro”.

L’approccio al trasporto urbano degli EAU sarà supportato dalle competenze del TII nella gestione aerospaziale che promette l’integrazione sicura di taxi volanti e droni merci pilotati e autonomi negli ambienti urbani. Questi nuovi corridoi aerei prevedono soluzioni innovative per il trasporto di passeggeri e merci, alleggerendo la pressione su reti stradali tradizionali e migliorando la connettività.

L’accordo è stato annunciato durante il World Governments Summit 2025. La Mobilità Aerea Avanzata (AAM) si riferisce all’utilizzo di aeromobili automatizzati in contesti urbani e suburbani per fornire soluzioni innovative di trasporto per persone e merci.

Il Prof. Enrico Natalizio, Capo ricercatore del Centro di ricerca sulla robotica autonoma del TII, ha commentato: “Al TII, stiamo sviluppando algoritmi avanzati alimentati dall’AI di controllo, visione e comunicazione per i sistemi autonomi che consentono i processi decisionali in tempo reale per taxi volanti e droni. Avendo perfezionato questa tecnologia, siamo in grado di proporre metodologie per la progettazione di corridoi AAM che ottimizzano strade, assicurano di evitare collisioni, e si integrano ininterrottamente con lo spazio aereo urbano, segnando una fase essenziale verso la mobilità aerea autonoma efficiente e sicura in ambienti urbani complessi”.

