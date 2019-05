Facciamo il punto sul digital marketing

Facciamo il punto

Ci fermiamo un attimo per fare il punto sui concetti base, per poi ripartire con strumenti e strategie adeguati, senza dare nulla per scontato.

Tanto per cominciare, un po’ di vocabolario digitale:

– SEO (Search Engine Optimization)

Tecniche per promuovere il sito web sui motori di ricerca puntando all’aumento del traffico organico (ovvero le visite al sito web generate dai motori di ricerca).

– SEM (Search Engine Optimization)

Attività di pianificazione per l’acquisizione di visibilità sui risultati sponsorizzati dai motori di ricerca (il sistema attualmente più diffuso è Google Ads)

– SERP (Search Engine Results Page)

Sono le pagine dei risultati ovvero le pagine di risposta che i motori di ricerca mostrano quando vengono interrogate.

– CPC (cost-per-click)

È il costo effettivo di ogni click sulla campagna a pagamento che hai attivato. Il prezzo basato su CPC è chiamato talvolta pay-per-click (PPC).

– CTR (click-through-rate)

È un tasso che misura l’efficacia della campagna a pagamento che hai attivato, calcolato comunemente dal rapporto tra numero di click e numero di impressions.

Un percorso formativo liberamente componibile

Mettiamo a tua disposizione tanti mattoncini per costruire la tua vetrina virtuale: analizziamo strumenti e strategie per promuovere il tuo business, ma sarai tu a dover scegliere dove mettere l’accento.

#1 Prendi spunto dalle regole della retorica: se vuoi comunicare meglio, è probabile che non ti serva inventare cose nuove; spesso è meglio tornare all’origine per essere più “originali”. Riscopri le dinamiche della comunicazione interpersonale applicate alla dimensione aziendale.

#2 Disegna il tuo progetto: impara ad avere le idee chiare sul budget, sugli strumenti a disposizione, sulle competenze necessarie. Serve uno sguardo d’insieme per imparare a creare il tuo Digital Marketing Plan.

#3 Rivedi testi e struttura del tuo sito web: allenati a scrivere in ottica web, crea contenuti comprensibili e condivisibili, organizza il tuo sito web con logica e con ordine, impara come favorire un buon posizionamento del tuo sito con la SEO (Search Engine Optimization).

#4 Intercetta nuovi clienti con Google Ads: sperimenta l’efficacia degli annunci pubblicitari, definisci le caratteristiche del tuo pubblico ideale, verifica il rendimento delle parole chiave, impara a conoscere le logiche del SEM (Search Engine Marketing)

#5 Valuta e misura ogni azione su web: monitora sempre ogni azione, prendi nota di tutte le variabili delle tue campagne, abitua i tuoi collaboratori a modificare testi e strutture, scopri la potenza e la versatilità di Google Analytics.

#6 Intervieni consapevolmente sui social: approfondisci il funzionamento dei canali social non solo in ottica personale ma soprattutto in ottica aziendale. Definisci lo stile e la strategia aziendale adeguata con la quale proporre sui social i tuoi prodotti e i tuoi servizi.

#7 Approfondisci le dinamiche dei principali social: sperimenta l’efficacia della pubblicità (advertising), impara a monitorare le azioni svolte (insights), in una parola impara a conoscere strumenti e canali del social media marketing.

#8 Impara tutti i segreti di Facebook Business Manager: approfondisci tutti gli strumenti disponibili per chi utilizza Facebook come canale per fare marketing. Crea post pubblicitari per generare Brand Awareness e traffico verso il tuo sito.

#9 Fai crescere il tuo Instagram: è uno dei social in maggiore crescita, quindi devi conoscerlo ed essere presente condividendo belle foto. Impara a gestire il profilo Instagram aziendale con strategie marketing adatte al tuo contesto.

Scopri il percorso formativo sul marketing digitale proposto alle aziende e ai professionisti. E ricorda che gli ultimi 3 corsi dell’elenco qui sopra sono in Promo: sconto del 25% fino al 5/06! Qui trovi tutte le info.

Ma se non trovi sul nostro catalogo i corsi che soddisfano le tue esigenze o quelle dei tuoi colleghi, possiamo progettare un corso o un percorso formativo dedicato: raccontaci le tue esigenze aziendali (siamo disponibili anche a incontri preliminari di analisi delle necessità formative) e studieremo per te un programma personalizzato.